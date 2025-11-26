Los 10 jugadores que podrían irse de River tras un pésimo año
La dirigencia decidió desprenderse de referentes históricos y figuras clave luego de todas las eliminaciones sufridas en este 2025, donde no consiguió títulos.
La lista de los diez jugadores que se van de River
- Enzo Pérez (finaliza vínculo – libre)
- Milton Casco (finaliza vínculo – libre)
- Ignacio Fernández (finaliza vínculo – libre)
- Gonzalo Martínez (finaliza vínculo – libre)
- Miguel Borja (finaliza vínculo – libre)
- Federico Gattoni (finaliza vínculo – vuelve a Sevilla)
- Paulo Díaz (buscarán venta)
- Fabricio Bustos (buscarán venta)
- Facundo Colidio (buscarán venta)
- Sebastián Boselli (buscarán venta)
La única duda
- Giuliano Galoppo (buscarán la renovación)