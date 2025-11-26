Las consecuencias del modelo Milei: Whirlpool cierra su fábrica en Pilar y despide a 300 trabajadores
La empresa de electrodomésticos decidió dejar de fabricar en la Argentina. “Se nos comentó que es más barato traer de afuera el producto y venderlo”, contó un empleado.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool cerró las puertas de su fábrica en Pilar y despidió a 300 trabajadores. Según informó la compañía, la decisión responde a una caída en las ventas por la crisis económica y por la apertura de importaciones.
Ya el año pasado, también por una caída en las ventas, la firma había cesanteado a 60 obreros, medida que ahora se extendió a todo el plantel.
De acuerdo a lo indicado por las autoridades, si bien la empresa dejará de fabricar en la Argentina, se mantendrán por el momento las actividades de importación, comercialización y distribución, que seguirán operando desde las oficinas que están sobre Ruta 8.
Ignacio Cabezas, trabajador de Whirpool, contó que él y sus compañeros recibieron la noticia este miércoles, en una reunión con los directivos que se realizó en el comedor de la planta. “Hasta ayer veníamos produciendo normal, y hoy de golpe fue el cierre de la planta. El director nos dijo que bajó el volumen de venta, estamos sobre stockeados”, indicó.
“De palabra nos dijeron que se van a pagar las indemnizaciones, pero no nos hicieron firmar nada”, aclaró.