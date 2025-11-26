Escándalo $Libra: acusado lanzó un fideicomiso para despegar a Milei de la causa Hayden Davis creó “The Libra Trust” para resarcir Pymes y desvincular al Presidente. La jueza de Nueva York rechazó congelar los fondos.

En un intento por mitigar el escándalo del criptoactivo $LIBRA, el «empresario» estadounidense Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado «The Libra Trust». La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al presidente Javier Milei del proyecto.

Según un informe del periodista Hugo Alconada Mon para LA NACION, la página web del fideicomiso afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas.

La jugada judicial y el despegue de Milei

El lanzamiento del portal fue una clara estrategia judicial. Se produjo justo antes de que la jueza federal Jennifer L. Rochon evaluara un pedido de la demanda colectiva («class action») para congelar los fondos de Davis.

El fideicomiso contiene un punto central: asegura que el trust operará «con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei», sin detallar sus roles, buscando desligar al Presidente (quien apoyó el token en redes sociales en febrero) de las graves acusaciones.

Minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.un99Gw

Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado (RICO Act), acusándolos de montar una «auténtica fábrica de fraude» en el mercado cripto.