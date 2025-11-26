Boca le ganó un juicio a un jugador de Racing, que deberá pagar más de medio millón de dólares

Así lo dispuso la Justicia tras un reclamo de Boca, luego de que Almendra se fuera en condición de libre, en 2023, tras una discusión con el entrenador de a aquel momento Sebastián Battaglia , quién lo apartó del plantel.

Agustín Almendra

El futbolista Almendra no jugó más en Boca, se negó a la renovación de su contrato y quedó libre. Pero antes, en 2019, Boca le había otorgado un préstamo de 500.000 dólares para la adquisición de una vivienda, tras lo cual el mediocampista no devolvió dicho dinero, según lo pudo comprobar la entidad de la Ribera en la Justicia.