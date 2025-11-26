Boca le ganó un juicio a un jugador de Racing, que deberá pagar más de medio millón de dólares
El club “Xeneize” le había otorgado un préstamo para la adquisición de una vivienda, pero el jugador no devolvió dicho dinero.
El futbolista Almendra no jugó más en Boca, se negó a la renovación de su contrato y quedó libre. Pero antes, en 2019, Boca le había otorgado un préstamo de 500.000 dólares para la adquisición de una vivienda, tras lo cual el mediocampista no devolvió dicho dinero, según lo pudo comprobar la entidad de la Ribera en la Justicia.