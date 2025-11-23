Por primera vez desde 1983: Milei designó a un militar en actividad en el Ministerio de Defensa Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad. Actualmente es secretaria en esa carteta. A Defensa irá Alberto Presti, jefe del Ejército. Un hecho inédito desde 1983.

El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva, actual funcionaria de Patricia Bullrich y Carlos Alberto Presti, jefe del Ejército, asumirán como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente. Será en reemplazo de Patricia Bullrich y Luis Petri que pasarán al Senado y la Cámara de Diputados el próximo 10 de diciembre.

«La Oficina del Presidente informa que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad nacional», sostiene el comunicado oficial. El escrito señala que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la «Doctrina Bullrich» que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo”

La nota presidencial remarca que las designaciones de Monteoliva y Presti implican una «continuidad del rumbo» emprendido en 2023, asegurando que «la impronta de firmeza y profesionalismo en ambos ministerios se mantendrá por el resto de esta gestión».

En cuanto al nuevo ministro de Defensa, el mismo comunicado sostiene que “el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército dejará su cargo”. “Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante, dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, remarca el comunicado oficial.

Más allá de los deseos del presidente, la designación de Presti levantó polémica de inmediato. Es hijo del ex militar Alberto Roque Presti, imputado por estar a cargo de lo que se conocía como el Área Operacional 113 durante la última dictadura militar, al frente del regimiento de infantería 7 de La Plata.

Tras conocerse la designación, el saliente ministro Petri se expresó en la redo social X: “Muchas felicitaciones y muchas gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro jefe del ejército ahora continuará como futuro ministro de Defensa”. “Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”.

Bullrich hizo lo mismo con su reemplazante en las redes sociales. «Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”.

Bullrich reivindicó su estrategia de seguridad y represión. “Agradezco al presidente por confiar en vos y por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia, el que las hace las paga. Con el liderazgo del presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa, se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa».

El comunicado de la Oficina del Presidente, por su parte, emitió un mensaje de despedida a los ministros salientes. El agradecimiento se centró en la labor de los funcionarios y su futuro rol político, entendiendo el cambio como una promoción estratégica dentro del andamiaje libertario.