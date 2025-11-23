Los Pumas no pudieron con Inglaterra y cerraron la ventana de noviembre con una derrota El conjunto dirigido por Felipe Contepomi no pudo sostener el ritmo ni la prolijidad mostrada en los compromisos anteriores, pero igualmente logró rescatar aspectos positivos en su último test del año.

Los Pumas finalizaron su temporada con una caída ajustada por 27-23 frente a Inglaterra en el histórico Twickenham Stadium, en el duelo que marcó el cierre de la gira por el Reino Unido.

Aunque el marcador del entretiempo (17-3 para los locales) dejaba al equipo argentino en una situación complicada, la reacción en la segunda mitad le devolvió competitividad al encuentro y alimentó la ilusión de una remontada que finalmente no se concretó.

La campaña 2024 dejó un logro determinante: asegurar el status de cabeza de serie para el Mundial 2027, mérito alcanzado gracias a las valiosas victorias frente a Gales y Escocia que impulsaron a la Argentina al top seis del ranking internacional.

En Londres, la primera parte se jugó bajo dominio inglés, con una defensa firme que le quitó fluidez al ataque albiceleste. En la segunda mitad, Los Pumas ajustaron su estructura, aprovecharon mejor sus posesiones y redujeron la brecha hasta quedar a tiro del empate. Sin embargo, Inglaterra controló los últimos minutos y selló el 27-23 definitivo, bajando el telón de la ventana de noviembre y de un año clave para el proyecto argentino rumbo al próximo Mundial.