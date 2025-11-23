La Agenda del domingo: Boca vs Talleres y Central vs Estudiantes

Además se define el último finalista por un ascenso a la Primera B Metro.

Este domingo 23 de noviembre continúan los mata/mata del Torneo Clausura del fútbol grande de la Argentina con dos partidos que prometen ser vibrantes. Rosario Central recibe a Estudiantes de La Plata, y el Talleres de Carlitos Tevez visita la Bombonera. Además se define, entre Claypole y Centro Español, el último finalista por un ascenso a la Primera B Metro.

La Agenda del Domingo

17:00 – Claypole vs Centro Español, por un lugar en la final del reducido por el ascenso a la Primera B MetrosyQBoQ

17:30 – Rosario Central vs Estudiantes de La Plata por los octavos del final del Clausura de Primera División

20:00 – Boca Juniors vs Talleres de Córdoba, por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura

Fuente
Noticias Argentinas

