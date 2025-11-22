Lanús campeón: Tres atajadas gloriosas y una despedida

El arquero granate Nahuel Losada tuvo una actuación de lujo este sábado: atajó tres penales en la definición que le dio el título de la Copa Sudamericana a Lanús y, tras detener el remate final de Vitor Hugo, tuvo su merecido reconocimiento con la celebración de sus compañeros, que fueron a festejar junto a él la consagración.

“Es una emoción muy grande -reconoció el dueño del arco del equipo argentino en diálogo con ESPN-. Estoy feliz. Me costó mucho y la remé para estar viviendo este momento. El esfuerzo paga. Hoy me voy reconfortado con mi trabajo. Fue una final muy dura, pero nosotros fuimos mejores”. Losada, además, contó los detalles de sus tres atajadas determinantes: “Los habíamos estudiado (a los pateadores), pero ellos cambiaron los planes así que nos enfocamos más en la intuición. Como arquero, uno sueña con esto”.

Carlos Izquierdoz, referente del flamante plantel campeón y protagonista del que logró aquel título en 2013, también expresó su felicidad tras la conquista en Asunción: “Lo soñamos tanto y nos consagramos. Es algo único, muy especial, tengo una emoción increíble. Mineiro es un equipazo, el año pasado jugó la final de la Libertadores. Lanús demuestra que va a pelear siempre. Yo tengo un año más de contrato y quería salir campeón para jugar la Libertadores y la Recopa el año que viene y poder cerrar mi carrera en este club que tanto quiero”.

Otro de los referentes granates, Lautaro Acosta, celebró el título y además reveló que, tras los playoffs del Clausura, se retirará del fútbol profesional. “Este es el broche soñado para el final de mi carrera”, contó el atacante, quien erró su penal en la definición. “Le di tan fuerte que se me fue para arriba la pelota, y se me vino el mundo abajo”, explicó. Respecto de su adiós, aseguró: “Termino mi carrera: me quedan los partidos de local de la Copa de la Liga. No le puedo pedir más a la vida y al fútbol. Llevo toda una vida jugando y es el momento de dar un paso al costado. Estoy feliz y eternamente agradecido. Lanús es todo para mí. Ni en mis mejores sueños imaginé este final, me voy realizado de este fútbol tan hermoso que es el fútbol argentino”.