Argentinos, primer clasificado de los play-offs del Torneo Clausura El Bicho ganó el mano a mano en octavos de final y dejó sin nada al equipo de los Mellizos Barros Schelotto.

Con doblete de Hernán López Muñoz, Argentinos Juniors batió 2-0 este sábado a Vélez en Liniers, en el primer mano a mano de los play-offs del Torneo Clausura que depositó al equipo que conduce Nicolás Diez en cuartos de final, donde espera por el vencedor de Boca-Talleres, que se miden este domingo desde las 20 en La Bombonera.

En un duelo que arrancó muy parejo y con dos equipos que se estudiaron demasiado, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se mostraron algo imprecisos; así y todo, avisaron con un cabezazo de Lanzini que el arquero Siri alcanzó a despejar.

Sin embargo, la más clara de la primera parte fue una doble chance para el Bicho de La Paternal y ocurrió recién pasada la media hora, cuando un envío de Prieto desde la izquierda tomó distraído a Elías Gómez, aunque el impetuoso Molina no pudo definir de frente al arco y en el rebote Marchiori le ahogó el grito a López Muñoz.

Ya en el complemento, Lescano seguía manejando los hilos en el visitante, que pretendía ser punzante y a la vez no se desordenaba atrás.

El Fortín avisó con una cesión de Bouzat para que el lateral Gómez terminara la jugada con un disparo que salió cerca; enseguida un magnífico Siri salvó su arco en dos oportunidades, primero ante Monzón tras cesión de Carrizo y luego ante un remate de Galván.

En una ráfaga, un mal lateral realizado por Gómez fue interceptado por Fattori y aprovechado por López Muñoz, quien avanzó unos metros y sacó un latigazo que sacudió la red.

Con Vélez jugado para empatarlo, apareció otra vez López Muñoz, que la cuchareó ante Marchiori y marcó un golazo que sumió en resignación al conjunto de los Mellizos, sobre todo cuando Agustín Bouzat se fue expulsado por doble amarilla y el palo se lo negaba a Monzón.

El Bicho casi lo liquida con Porcel y al final el VAR le negó un penal a Vélez que, sin boleto a las Copas 2026, se quedó con las manos vacías.

Argentinos Juniors, también clasificado a la pre Libertadores, sonríe y avanza en el certamen doméstico.

Por. Fabio Lannutti