Mundial 2026: cómo quedaron los bombos para el sorteo y los posibles rivales de Argentina 42 de las 48 selecciones ya están clasificadas

Con 42 (de las 48) selecciones con el pasaje en mano para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, y a poco más de 15 días para el sorteo en Washington, se actualizó el ranking de la FIFA que determinará en qué bombo estará cada uno de los países y, por consiguiente, los probables rivales de la Selección argentina en la primera fase del torneo en el que la Scaloneta intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

En el bombo 2, por caso, estarán Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Según las reglas FIFA, la Selección de Scaloni no podrá compartir grupo con ningún cabeza de serie -obviamente- y tampoco con los tres países de Conmebol dentro de estos doce, por lo que le quedarían nueve chances.

Para el bombo 3 están alineados Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. De estos, la Albiceleste no podría cruzar con los paraguayos.

Y en el último copón quedarán, según el ranking, los más débiles, pero también habrá algún ‘cuco’ que todos querrán evitar: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda y Haití ya están confirmados; mientras que en marzo se sabrá los dos del repechaje internacional (saldrán de Irak, Congo, Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam) y los cuatro de las repescas de la UEFA (serán disputados por Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Albania, Irlanda, Bosnia, Kosovo, Suecia, Rumania, Irlanda del norte y Macedonia del Norte).