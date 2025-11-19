Lisandro Catalán es nuevo integrante del Directorio de YPF en reemplazo de Carlos Bastos
El exministro del Interior ocupará la silla que deja libre un hombre de extrema confianza de Domingo Cavallo, el cual se fue por "razones de estricta índole personal".
Quién es Carlos Bastos: cercano a Cavallo y relacionado a las privatizaciones
Bastos cuenta con una extensa trayectoria dentro del sector eléctrico y fue la mano derecha de quien fuera ministro de Economía en la década de los ’90. Su estima dentro del mundo de las energéticas está estrechamente ligado a que fue uno de los ideólogos de las privatizaciones de activos estatales y sus marcos regulatorios en los años de la convertibilidad.
Cabe recordar que a principios de este año, Milei corrió de su cargo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Sonia, hija del exminsitro.
Así las cosas, el Directorio de YPF quedó compuesto por Catalán; José «Cochi» Rolandi, quien llegó de la mano del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y quedó dentro del Gobierno trabajando en energía, minería y privatizaciones; Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro y esposa del gobernador Alberto Weretilneck; Chirillo y Francos, entre otros.