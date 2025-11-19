Lisandro Catalán es nuevo integrante del Directorio de YPF en reemplazo de Carlos Bastos

El cambio fue confirmado por la propia empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV ).

Catalán dejó su cargo ministerial tras la salida de Guillermo Francos -quien también integra el directorio de YPF- de la Jefatura de Gabinete. De esta manera, el tucumano continuará ligado a la administración libertaria, con el ojo puesto en ser gobernador de su provincia en 2027.

Bastos cuenta con una extensa trayectoria dentro del sector eléctrico y fue la mano derecha de quien fuera ministro de Economía en la década de los ’90. Su estima dentro del mundo de las energéticas está estrechamente ligado a que fue uno de los ideólogos de las privatizaciones de activos estatales y sus marcos regulatorios en los años de la convertibilidad.

A principios de año, Milei desplazó a Sonia Cavallo de su cargo en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Así las cosas, el Directorio de YPF quedó compuesto por Catalán; José «Cochi» Rolandi, quien llegó de la mano del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y quedó dentro del Gobierno trabajando en energía, minería y privatizaciones; Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro y esposa del gobernador Alberto Weretilneck; Chirillo y Francos, entre otros.