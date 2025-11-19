La Libertad Avanza volvió a sumar diputados a su bloque y puede desplazar al peronismo como principal fuerza

La última noticia dentro del bloque oficialista es la adición de tres radicales libertarios. El cordobés Luis Picat , el tucumano Mariano Campero y el correntino Federico Tournier se suman a los seis miembros del PRO bullrichista (Ajmechet, Arabia, Avico, Giudici, Rodríguez Machado y Vásquez ) que se tiñeron de violeta en el primer mes después de la elección. Si el 26 de octubre la bancada de La Libertad Avanza contaba 83 diputados para el 10 de diciembre, ahora computa 92 . Hasta el momento, las reuniones conjuntas fluyeron y ya se perfilan quiénes presidirán comisiones y quienes serán obligados a un período de silencio para reducir el margen de error.

Campero, Picat, Menem, Bornoroni y Tournier, anunciando la nueva ampliación del bloque libertario.

Otro de los encuentros que pretendió la unidad fue el de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, en San Juan 1111. La expresidenta habría sido quien convocó al gobernador riojano, con la intención de confluir en una estrategia que priorice un gran bloque numeroso (que aún no tiene nombre) antes que un archipiélago de espacios peronistas. El principal objetivo de la conducción justicialista es que no se concrete la salida de ninguna de las tribus. Todos se apuraban a apuntar al massismo, pero el cuñado del excandidato, el diputado electo Sebastián Galmarini, se encargó de desmentirlo en redes sociales: “La unidad del peronismo y todo el campo popular frente a la violencia que expresa Milei es una condición necesaria”.