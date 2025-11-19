La Libertad Avanza volvió a sumar diputados a su bloque y puede desplazar al peronismo como principal fuerza
Tres radicales libertarios se incorporaron este miércoles y el bloque oficialista llegó a 92 diputados. Unión por la Patria, que tiene 95, depende de que no haya fragmentaciones desde las provincias.
Otro de los encuentros que pretendió la unidad fue el de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, en San Juan 1111. La expresidenta habría sido quien convocó al gobernador riojano, con la intención de confluir en una estrategia que priorice un gran bloque numeroso (que aún no tiene nombre) antes que un archipiélago de espacios peronistas. El principal objetivo de la conducción justicialista es que no se concrete la salida de ninguna de las tribus. Todos se apuraban a apuntar al massismo, pero el cuñado del excandidato, el diputado electo Sebastián Galmarini, se encargó de desmentirlo en redes sociales: “La unidad del peronismo y todo el campo popular frente a la violencia que expresa Milei es una condición necesaria”.
Por su parte, Provincias Unidas (que tampoco definió sello, porque podría sostener Encuentro Federal o incluso optar por otro inédito) ya tuvo su primer encuentro como bloque. Sus participantes consideraron que no inició con el pie derecho. “Algunos gobernadores mandaron representantes a la reunión, pero en paralelo estaban negociando con Casa Rosada”, explicaron. Esa falta de transparencia interna provoca inseguridad en el tercer espacio más numeroso, que quiere consolidarse como alternativa política siendo una oposición con propuestas.