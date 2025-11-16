Acuerdo con EEUU: ¿cuáles son los puntos que deberán pasar por el Congreso?

“Me parece que está un poco ‘hypeado’ todo” , dijo un exembajador argentino ante los Estados Unidos en diálogo con Ámbito. En otras palabras, que hay mucha exageración en torno al anuncio. Acto seguido, le envió una nota del Financial Times a este medio, que comienza de la siguiente manera: “Estados Unidos ha anunciado acuerdos comerciales marco con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, en un intento del gobierno de Trump por reducir los precios de los alimentos para los consumidores estadounidenses”.

Por caso, los tratados internacionales para adoptar estándares globales en materia de protección de propiedad intelectual, deben ser aprobados por el Congreso. “Así que esos serán enviados”, aclararon fuentes libertarias.

Y agregaron que lo propio ocurre con “algunos de los compromisos, que serán detallados en el acuerdo, que requieren reforma legal, lo cual también deberá ser tratado por el Congreso”. Hasta tanto no se conozcan la letra chica del acuerdo, lo que deberá pasar por el Poder Legislativo es una incógnita.

Como sea, más allá de las intenciones del Gobierno de que el pacto anunciado en las últimas horas prospere, sus funcionarios deberán negociar con las diferentes bancadas para su puesta en marcha.