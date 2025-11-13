Luis Caputo sobre el dólar: «No podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política de la Argentina»

«Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos «, ahondó el ministro en el marco de la 31 Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA)

Entre ellas, destacó: «El mercado de cambios nuestro es un mercado que hoy está operando, más o menos, u$s200 millones por día – y les estoy haciendo precio, porque hace veinticuatro horas operó u$s90 millones-. Entonces, si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera u$s90, u$s100, u$s200 o u$s250 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden hacer».

«Vamos a comprar reservas pero de manera inteligente»

En otro aspecto, el titular del Palacio de Hacienda salió en respuesta de operadores del mercado de capitales que esperan que el Banco Central comience a comprar reservas internacionales.

«Nosotros queremos comprar reservas para mejorar el balance del Banco Central», señaló Caputo quien insistió en que «este es uno de los gobiernos que más compró dólares, pero que no se pudieron retener porque hubo que pagar deuda».

Al respecto, insistió que en el Gobierno va a comprar «de manera inteligente». «No vamos a comprar dólares con pesos que nadie quiere, porque eso genera inflación, y hay que esterilizar con lecaps y se genera nuevamente déficit».

De ese manera, consideró que el programa para engrosar los dólares del BCRA se va a producir con crecimiento económico. «Cuando la economía crezca va a demandar dinero» detalló el funcionario quien dijo que «el potencial de acumulación es muy positivo».

Préstamos de bancos y vuelta a los mercados

Caputo confirmó algo que esperan los operadores financieros, de que el gobierno trate de volver a los mercados internacionales y de ese modo, no habría que usar reservas para cumplir con los compromisos. «Lo financiero lo vamos a resolver con lo financiero», fue la frase que uso el titular de Economía.

En ese sentido, indicó que ya tuvo ofrecimientos de algunos fondos interesados en comprar bonos de Argentina y que también se está conversando con bancos internacionales para lograr el dinero necesario para cumplir en enero el vencimiento de u$s4.800 millones.

Es de recordar que el mercado está esperando a que el riesgo país de la Argentina baje a niveles cercanos del 400 puntos como señal para que la Argentina vuelva a las emisiones con legislación internacional para renovar los vencimientos.

Caputo precisó que la deuda en dólares del país en términos relativos al PBI es baja. Dijo que la parte en dólares es del orden del 13% en términos nominales y que baja al 10% a precios de mercado, mientras que de lograrse acceso y con crecimiento bajaría aún mas.

Por Carlos Lamiral