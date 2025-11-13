Los industriales advierten: «Argentina no se puede apoyar solo en la fuerza de recursos naturales»

Es de recordar que cuando el año pasado se sancionó la ley de Régimen de Incentivos para las Grandes Inversión (RIGI), Luis Caputo y su equipo estaban pensando en el desarrollo de Vaca Muerta y la minería de litio , esencialmente. De allí se induzca que los sectores que van a crecer son esos y el campo, que es competitivo.

Martín Rappallini afirmó que la economía argentina tiene muchos sectores valiosos en todo el país.

“Pensar política industrial es pensar en desarrollos sectoriales, áreas donde hay que defender y áreas donde es necesario promover el desarrollo con intervención activa”, señaló. El empresario siderúrgico añadió que “esto no es solo para países como Estados Unidos o Europa. Argentina tiene una dimensión que no le permite colocarse en un contexto internacional apoyándose únicamente en la fuerza de sus recursos naturales y dejarse guiar”. “Necesita, a mi juicio, accionar con un fuerte reordenamiento de la economía y una fuerte política industrial”, planteó.

La presencia en uno de los paneles de Stéphane Séjourné, vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea vino a reforzar esa idea. “Estamos haciendo un trabajo en nuestro mercado interno para romper las diferencias de reglas”, sostuvo Séjourne quien agegó que “China nos envía sobrecapacidad importante”. “La parte que tenía que ir a Estados Unidos vuelve a Europa. Estamos haciendo protecciones de algunos sectores. Lo hemos hecho con el acero, cerrando la importación de acero”, explicó.

Precisamente, el gobernador de Salta,Gustavo Saenz, arracó varios aplausos del público cuando dijo que el Gobierno debería controlar las importaciones porque estaban afectando a industrias de su provincia.

Rappallini: «la riqueza de una nación no solo depende de sus recursos naturales»

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, dijo al respeto que “sin lugar a dudas, hoy la energía y la minería son los dos sectores que van a generar el mayor crecimiento en los próximos años y van a ser un gran gran vector de generador de dólares para nuestro país”.

El empresario planteó que “la riqueza de una nación no solo depende de los recursos naturales, sino de las capacidades que tienen sus empresas, sus trabajadores de transformar materias primas, servicios”. “Y esa es la verdadera fuente de riqueza, el talento argentino que hoy lo vimos en infinidad de ejemplos”, explicó.

Por su lado, el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, planteó algo similar a lo que dijo Rocca, y es que “no va a alcanzar con los recursos naturales porque para un crecimiento de 5% anual necesitamos de otros sectores no solo por por divisas, sino por empleo de calidad y recaudación”. Coatz, que es economista, explicó que el 46% del costo de la industria es impuestos, y que por ello se requiere de una reforma.

Sin anuncios para el sector industrial

Desde lo más estricto para el sector industrial, el encuentro no dejó anuncios de parte del Gobierno. La reforma laboral y tributaria, según anticipó el propio ministro Luis Caputo en otro espacio, que no van a ser lo ambiciosa que prometían ser. De hecho, Caputo no dijo absolutamente nada de políticas industriales durante los casi 50 minutos que habló sobre dólar y reservas, en una charla que pareció estar mas dirigida al mercado financiero que le sigue cuestionando que no compre dólares, que a la audiencia de industriales.

No se mencionó el proyecto de ley de Promoción para las Inversiones de las Pequeñas y Medianas Empresas que se presentó hace un año, una especie de “mini RIGI”. Y a todo esto, el Gobierno este año cerró las secretarias de Pyme y de Industria, dos dependencias que carecen de sentido si no cuentan con fondos para hacer promoción.

Rappallini forma parte del Consejo de Mayo como representante del lado empresario, y se supone que tiene alguna influencia en las decisiones que tome el gobierno en el futuro.

Por Carlos Lamiral