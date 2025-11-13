La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en el último año El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió la variación de precios correspondiente al mes pasado. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor ya se incrementó un 24,8%. Transporte y Vivienda, los mayores aumentos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió la variación de precios correspondiente al mes pasado. La inflación fue del 2,3% y acumuló un alza del 31,3% en los últimos doce meses.

El otro dato revelador es que en lo que va del año los precios subieron 24,8%.

La división de mayor aumento en el mes de octubre fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Menor variación

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).