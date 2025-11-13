Kicillof confirma su rechazo a la reforma laboral y dijo que «no apoyará leyes espantosas» El gobernador volvió a cargar contra Milei por excluirlo del diálogo con las provincias.

Al inaugurar un Centro de Atención Integral de Rehabilitación en Florencio Varela, el gobernador Axel Kicillof volvió a cargar contra el presidente Javier Milei por excluirlo de la convocatoria al diálogo a la que sí invitó a otros mandatarios provinciales, pero aclaró que su gobierno «no va a apoyar leyes espantosas», como la reforma laboral, a cambio de negociar las deudas que mantiene Nación con la Provincia y que llegan a los 13 billones de pesos.

El mandatario encabezó la inauguración de un espacio destinado al tratamiento de personas con discapacidad, cuya obra había sido abandonada por el gobierno nacional, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Andrés Watson; y el director del Hospital «Mi Pueblo», Rubén Trepichio.

Tras remarcar que el lugar fue finalizado en conjunto por la provincia y el Municipio, Kicillof anunció que el gobierno busca construir una red de rehabilitación en los hospitales públicos y replicar este modelo en otros municipios para reforzar así la atención a los discapacitados, uno de los sectores más castigados por la administración nacional.

«La rehabilitación, así como la salud mental y los cuidados, no pueden quedar en manos de un mercado que solo garantiza la salud de quienes tienen mayor poder adquisitivo», señaló el gobernador y subrayó: «Nosotros creemos que todos y todas tienen derecho a vivir bien y por eso nos hicimos cargo de invertir los recursos necesarios para concluir esta obra que había sido paralizada por decisión de Javier Milei».

En este punto, el gobernador recordó que el presidente paralizó mil obras que estaban en marcha en territorio bonaerense con fondos nacionales y recordó que, pese a los recurrentes reclamos a trabajar juntos, la Casa Rosada sigue sin invitarlo a dialogar. «Mientras tenemos mil obras paralizadas, el Presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas», disparó.

Consideró que el motivo por el que fue excluido es porque el gobierno libertario sabe que Fuerza Patria no apoyará las reformas que impulsará en el Congreso Nacional. «Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este Gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo», concluyó.

Por: Jorgelina Naveiro