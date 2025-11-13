Euforia en el Gobierno por el acuerdo comercial con EEUU: «Menos aranceles, más libertad»
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno celebraron el entendimiento con Washington. Destacaron el papel de la administración de Donald Trump.
Euforia en el Gobierno por el acuerdo con EEUU
Uno de los primeros funcionarios en hablar al respecto fue el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En un corto pero conciso mensaje en sus redes sociales, expresó: «Amplio acuerdo comercial con los Estados Unidos: menos aranceles, más mercado, más libertad. Dios bendiga a la República Argentina».
En la misma tónica se expresó el canciller argentino, Pablo Quirno, quien se encuentra en los EEUU. «Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión», comentó en sus redes sociales.
En línea similar se había manifestado el flamante embajador de los EEUU en Argentina, Peter Lamelas. «EEUU está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina», dijo. Y completó: «Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos».
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien será senadora desde el 10 de diciembre, dijo: «Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es INCREÍBLE. Argentina será ENORME.»