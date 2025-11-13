Acuerdo comercial con EEUU: punto por punto, cuáles son las claves del pacto bilateral
La Casa Blanca destacó los principales beneficios para su país. Argentina facilitará un acceso preferencial a las importaciones de muchos productos norteamericanas.
El gobierno de los EEUU anunció este jueves la llegada a un acuerdo con Argentina en materia de comercio exterior e inversiones. A través de un comunicado, destacó fundamentalmente los principales beneficios para el país del norte.
4) Inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja.
5) Se acordó respetar normas ambientales en el sector forestal, el comercio de minerales críticos y la pesca.
6) Prohibición de las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles.
7) Evitar distorsiones de empresas estatales y subvenciones industriales que afecten el comercio bilateral
8) Comercio digital: Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses.