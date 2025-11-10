Torneo Clausura: un lunes lleno de definciones al que River deberá prestarle atención
La Liga Profesional tendrá una jornada de alto voltaje con el ingreso a los playoffs y a las Copas Libertadores y Sudamericana en juego
Los cuatro partidos de este lunes por la 15º fecha del Torneo Clausura dejarán bastante en claro, a una jornada del cierre de la fase regular, las posibilidades de varios equipos para pasar a los playoffs y también de jugar las copas continentales de 2027. Gimnasia (16 puntos) y Vélez (25) abrirán la tarde en La Plata desde las 17 (ESPN Premium) y a las 19, Deportivo Riestra (27) recibirá a Independiente (12) en Villa Soldati (TNT Sports Premium). Mientras que a las 21.15, Independiente Rivadavia (12), el flamante campeón de la Copa Argentina, estrenará el título ante su gente enfrentando a Central Córdoba de Santiago del Estero (22) por ESPN Premium y en La Paternal, Argentinos Juniors (18) será local frente a Belgrano de Córdoba (19) a través de TNT Sports Premium.
Por su parte, Belgrano necesita una victoria en La Paternal para seguir dentro de los ocho mejores de la zona Al top 8, a falta de una fecha para que finalice la fase regular. En caso de que no la consiga, seguramente saldrá de esos puestos. Los cordobeses ganaron solo uno de los últimos seis partidos disputados, empataron sin goles ante Tigre y Lucas Passerini será baja por haber sido expulsado en ese partido.
El choque entre Gimnasia y Vélez tendrá un atractivo adicional: Guillermo Barrios Schelotto, técnico velezano e ídolo gimnasista, enfrentará a su hijo Nicolás que será el volante central del conjunto platense. El equipo platense viene de lograr un histórico triunfo frente a River en el Monumental y llega con 32 unidades, a cuatro de San Martín de San Juan y Godoy Cruz y a cinco de Aldosivi. Una victoria contra Vélez lo salvará definitivamente, pero no alejará la crisis económica del club. La dirigencia mantiene una deuda de varios meses con el plantel profesional, lo que llevó a los jugadores a no entrenar el viernes y tampoco el sábado.
Vélez marcha cuarto en la Zona B con 25 unidades y necesita ganar en La Plata para poder jugar los playoffs de local. En la tabla anual suma 39 puntos y su clasificación a Copa Sudamericana pende de un hilo, por lo que la única chance real de jugar torneos internacionales en 2026 sería ganar el Clausura para meterse en la próxima Libertadores.
Por último habrá fiesta grande en Mendoza para festejar el primer título oficial de Independiente Rivadavia y su clasificación a la Copa Libertadores de 2026. En el Clausura no les va bien, sumaron 12 puntos apenas y están fuera de toda chance de clasificación Los santiagueños, con 22 unidades, están cerca de sellar su pasaje a los octavos de final y vienen de igualar sin goles ante Racing.