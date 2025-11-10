Selección Argentina: práctica en España, bajas varias y una cara nueva La delegación nacional trabajó en Alicante con algunas ausencias de peso. Messi fue noticia un poco antes por un posteo sobre Barcelona.

La Selección Nacional se reencontró este lunes en la que fue su primera práctica de cara al amistoso del viernes ante Angola. La locación elegida fue el predio deportivo de La Finca, en Alicante, España, donde el plantel conducido por Lionel Scaloni trabajará hasta el jueves, previo al viaje hacia Luanda, capital angoleña.

Las novedades de la jornada pasaron por el lado de los convocados, ya que la AFA informó en la previa la desafectación de cuatro jugadores y la sumatoria de otro. Entre las bajas estuvieron Enzo Fernández (Chelsea; lesionado) y Nahuel Molina, Julián Alvarez y Giuliano Simeone, tres del Atlético de Madrid que llegaron a realizar en los tiempos correspondientes los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla, requisito para entrar al país africano.

En oposición, quien fue convocado a última hora fue el atacante marplatense Emiliano Buendía, de buen presente en Aston Villa y quien viene de hacer un gol de tiro libre en la Premier League.

El amistoso entre Argentina y Angola se jugará el viernes a las 13 en el estadio 11 de noviembre en Luanda.

Mientras tanto, aprovechando su estadía en España, Messi pasó por el Camp Nou de Barcelona -todavía en instancia de refacciones- en una visita no coordinada con la dirigencia del club catalán y sorprendió con un posteo en sus redes sociales en el que abrió la posibilidad de un regreso, tanto de futbolista como dirigente o entrenador.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, publicó el rosarino en su cuenta de Instagram.

Este mensaje se produce tres días de que el presidente del Barça, Joan Laporta, dejara abierta la puerta a un homenaje a Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026.