Nuevas bajas sensibles para Lionel Scaloni: qué jugadores no estarán disponibles contra Angola

La noticia fue confirmada este lunes por la Asociación de Fútbol Argentino, que precisó que las bajas se dieron por motivos diferentes. En primer lugar, Fernández “padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”. Luego de su último partido con Chelsea, el mediocampista explicó, en diálogo con la prensa: “Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas . Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar ”.

Los convocados por Lionel Scaloni para el amistoso con Angola

En el arco fueron citados Gerónimo Rulli y Walter Benítez (el Dibu Martínez no fue incluido en la lista para darle minutos a los otros arqueros). En defensa se destacan, además de Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister, Cristian “Cuti” Romero, Juan Foyth, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco, quien continúa consolidándose como una alternativa confiable por la banda izquierda, aunque en Francia esté jugando en la mitad de la cancha.

El mediocampo conserva su columna vertebral con Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, cuatro pilares del esquema de Scaloni, y Thiago Almada, quien se ha ganado su lugar entre los importantes del equipo.

A ellos se suman Máximo Perrone y Nicolás Paz, dos jóvenes que atraviesan un crecimiento sostenido en el Como de Italia y que el cuerpo técnico sigue de cerca pensando en futuras competencias.

En el frente de ataque, Lionel Messi volverá a comandar la ofensiva junto a Lautaro Martínez. También fueron convocados Nicolás González y José Manuel López, delantero del Palmeiras, que continúa sumando rodaje internacional. Además, están las dos sorpesas: Prestianni y Panichelli.