Provincia iniciará licitación para reconstrucción de canal Maldonado de Bahía Blanca El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 35 mil millones de pesos.

El gobierno bonaerense comenzará la licitación para la reconstrucción integral del canal Maldonado de la ciudad de Bahía Blanca tras el temporal y la inundación del 7 de marzo pasado y por el cual cuenta con un presupuesto de más de 35 mil millones de pesos.

A través de la Resolución 1074 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó el llamado a la licitación pública en la que la apertura de las ofertas será el 5 de diciembre en horas del mediodía y con un presupuesto de 35.619.642.747 de pesos.

Según se informó las obras serán ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y tienen por objetivo la reconstrucción y ampliación de la capacidad hidráulica del Canal Maldonado perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el proyecto contempla una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividido en 3 subtramos y 16 nuevos puentes, por lo que permitirá triplicar el caudal original pasando de 300 a 900 metros cúbicos y en orden de magnitud en función del ancho de boca de 19 a 26 metros cuadrados.

En ese contexto, se sostuvo que el gobierno bonaerense puso en marcha el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que a la fecha cuenta con una inversión plurianual extraordinaria estimada de 210.554 millones de pesos, para hacer frente a la emergencia, además de impulsar un conjunto de intervenciones para el corto, mediano y largo plazo que buscan dar respuesta a la recuperación de la infraestructura estructural de la ciudad.El mismo incluye el Plan del Sistema Hidráulico; la Recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna; y el Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana.