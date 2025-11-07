Octavio Argüello aseguró que la nueva CGT «no aceptará ninguna flexibilización laboral» El flamante integrante del triunvirato de la central obrera adelantó que se centrarán en la defensa de los trabajadores ante las reformas que impulsa Javier Milei.

El dirigente sindical Octavio Argüello, recientemente designado como uno de los integrantes del nuevo triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), definió el perfil de la nueva conducción como “una CGT que va a estar siempre en defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores”.

En diálogo con la 750, Argüello confirmó que en los próximos días la central obrera mantendrá una reunión clave “para fijar las estrategias que se van a llevar adelante frente a la mal llamada reforma o modernización laboral, que en realidad es una flexibilización”.

“Es una flexibilización porque ataca los derechos adquiridos de los trabajadores, como las vacaciones, las indemnizaciones y los horarios de trabajo”, advirtió el dirigente, quien ya había integrado el anterior triunvirato de la CGT.

Argüello destacó que la nueva conducción logró “una unidad importante del movimiento obrero” después de meses de diálogo y negociación. “Cuando asumí en la CGT se estaba tratando el decreto 70/2023. Creo que este fin de año será similar, aunque con un Congreso diferente, donde el oficialismo tiene más legisladores después de las elecciones”, señaló.

Consultado por el futuro del debate con el Ejecutivo, fue categórico: “No vamos a aceptar ninguna flexibilización laboral. Vamos a discutir en las cámaras legislativas, recurrir a la justicia y, si es necesario, salir a la calle acompañados por grandes marchas populares”.

El sindicalista también se refirió al contexto económico y al rol del Fondo Monetario Internacional: “Hay que discutir una ley conforme a nuestra idiosincrasia, no por un pedido del FMI. Están apurados por sacar esta ley porque es parte del salvataje que el Fondo hizo para que el Gobierno gane la última elección nacional”.

Finalmente, Argüello reivindicó la necesidad de adaptar el mundo laboral sin perder conquistas históricas. “Ha habido cambios en el mundo del trabajo, pero eso no significa que el hombre termine a merced de la tecnología como un esclavo. Los trabajadores piden que no se pierdan los logros que se consiguieron a través de tantas luchas”, concluyó