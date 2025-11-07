Franco Colapinto renovó con Alpine y seguirá en Fórmula 1 en 2026 El piloto argentino se aseguró una temporada más en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado este viernes como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del pilarense de 22 años dentro del equipo francés.

La renovación lo mantendrá vinculado al equipo al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.

El Gran Premio de Brasil será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El argentino todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.

«Largo y difícil»: la reacción de Colapinto

La confirmación de su continuidad en la categoría reina del automovilismo llegó este viernes por la mañana, a través de una publicación de la cuenta oficial de Alpine, que estuvo acompañada por unas declaraciones de Colapinto, quien reconoció que «ha sido un camino largo y difícil«.

«Estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026. Tener tantos aficionados acompañándome en este viaje es la razón por la que competimos, y el año que viene, cuando se reinicie la Fórmula 1, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!», celebró Colapinto.

Si bien este año Alpine le dio el peor auto de la parrilla a Colapinto, se espera que de cara a 2026 hayan varias mejoras, ya que están apuntando todos sus cañones al desarrollo del modelo para la próxima temporada, en la que contarán con los potentes motores Mercedes.