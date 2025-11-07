En octubre se produjo la cuarta caída al hilo de la producción de la industria automotriz Las terminales produjeron 47.204, casi un 10% menos que un año atrás y apenas un 0,2% más que en septiembre. Las exportaciones también cayeron en la comparación interanual.

La industria automotriz produjo 47.204 unidades en los 22 días hábiles de octubre, un 9,9% menos que en el mismo mes de 2024 y un 0,2% más que en septiembre pasado, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) en su informe referido al décimo mes del año.

Con el número de octubre, las terminales acumularon cuatro meses consecutivos de caídas interanuales de la producción automotriz. Además, en los primeros diez meses del año una producción de 426.447 unidades que suponen un alza del 2,8% respecto de lo acumulado en el mismo período del año pasado.

Las exportaciones llegaron a los 29.662 vehículos en octubre, un 17,6% menos que un año atrás, agregó el informe sectorial. También cayó el indicador en el acumulado de los diez meses, un 10,3%.

Las empresas que integran ADEFA analizaron positivamente el crecimiento intermensual, aunque fue mínimo. Para Martín Zuppi, presidente de la entidad, las exportaciones “enfrentan dificultades para incrementar los volúmenes y acceder a nuevos mercados”, lo cual preocupa en el contexto de un mercado interno colonizado por la importación y con los motores semi apagados.