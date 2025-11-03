Luis Caputó aceleró la tasa del plazo fijo del banco del Estado para ganarle a la inflación y anclar al dólar El Banco Nación paga TNA del 35%, un rendimiento mensual de 2,91%. La cifra supera la inflación de octubre, proyectada hasta 2,8%. Qué bancos están por debajo.

El Banco de la Nación Argentina (BNA), principal entidad financiera del Gobierno, ofrece este lunes 3 de noviembre una tasa nominal anual (TNA) del 35% para sus plazos fijos online a 30 días, en un contexto donde la mayoría de las entidades privadas se ubican por debajo.

Esta tasa, que implica un rendimiento mensual directo del 2,91%, se posiciona por encima de las proyecciones de inflación para el mes de octubre, que acaba de finalizar.

Según relevamientos de distintas consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre se ubicaría en una horquilla de entre el 2,1% y el 2,8%. De esta manera, el rendimiento ofrecido por el banco del Gobierno lograría «ganarle a la inflación» y asegurar un rendimiento real positivo para los ahorristas.

La tasa del 35% del BNA resalta en el cuadro comparativo de este lunes, donde la mayoría de los bancos privados ofrecen rendimientos menores:

Banco Nación: 35%

ICBC: 35,3%

Banco Macro: 33%

Banco Credicoop: 33%

BBVA: 32%

Banco Ciudad: 32%

Banco Galicia: 31%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 31%

Banco Santander: 29%