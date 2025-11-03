Kicillof: “El Gobierno nacional le robó al pueblo de la provincia de Buenos Aires” En el Salón Dorado de la Gobernación, el mandatario bonaerense presentó el proyecto de Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento. Fuertes acusaciones contra la administración gobierno central.

“La Provincia aporta el 38 % de todos los recursos nacionales, y de ese total, el 70 % se queda el Gobierno nacional. La Provincia está discriminada, solo recibe el 7 % de la masa coparticipable. Por eso voy a pedir acompañamiento a la Legislatura para reclamar por las deudas”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el proyecto de Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento y en el acto no dejó de apuntar al gobierno nacional.

El mandatario se presentó en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense y presentó el trabajo rodeado de intendentes y legisladores de los distintos sectores del oficialismo. En el acto pareció dejarse de lado, al menos por un momento, la interna que lo envuelve dentro del peronismo. La prioridad y la importancia del anuncio así lo requería. Con el gobernador estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Economía, Pablo López, su par de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

En el comienzo del acto, Pablo López detalló los vericuetos del paquete legislativo y luego el propio gobernador se focalizó en un aspecto conflictivo y controversial, como es la autorización para contraer deuda. Fue enfático al definir: “Necesitamos tener las leyes. Es imperioso e importantísimo. Hemos tenido un manejo absolutamente virtuoso de la deuda, y lo que hacemos es reducir el peso de la deuda sobre el producto bruto. Por eso necesitamos refinanciar los vencimientos de la deuda”. Luego advirtió: “Si no podemos hacerlo, eso va a recaer sobre el resto de las erogaciones del Presupuesto”.

La segunda parte de su discurso fue destinada a criticar la “discriminación” del presidente Javier Milei hacia la provincia de Buenos Aires, que se vio reflejada sin cortapisas en la muy discutible decisión de marginarlo del encuentro que mantuvo en la Rosada, con el resto de los gobernadores, luego de las elecciones.

Aseguró Kicillof que el “Presidente podrá tener su ideología, pero dejar afuera a 17 millones de bonaerenses es una pésima idea. Agrede al federalismo y a la democracia”. También fue enfático al definir: “Hablamos de incumplimientos e ilegalidad para apropiarse de recursos de la Provincia”. A su vez, el mandatario bonaerense anticipó que solicitará acompañamiento de la Legislatura bonaerense para reclamar a Milei por las deudas que sostiene con la Provincia. Insistió Kicillof con precisión: “El Gobierno nacional le robó al pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

Por otra parte, reiteró la queja por la coparticipación. En términos estadísticos, Kicillof recordó que “la Provincia aporta el 38 % de todos los recursos nacionales, y de ese total, el 70 % se queda el Gobierno nacional”. Y reiteró: “La Provincia está discriminada, solo recibe el 7 % de la masa coparticipable. Por eso voy a pedir acompañamiento a la Legislatura para reclamar por las deudas”.

Finalmente, el gobernador mostró su preocupación por “la crisis de los sectores productivos”, y alertó sobre el perjuicio que ocasionó el recorte de recursos pertenecientes al Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador para el Transporte, el Fondo para las Jubilaciones, el FONID y la paralización de obras y viviendas.

Ejes centrales del Presupuesto 2026:

* Se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses. Se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras.

* Protección a los sectores vulnerables: la inversión prevista es de $1,7 billones. Incluye al Servicio Alimentario Escolar y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas.

* Inversión en Salud: incluye infraestructura, maquinaria y equipos, alcanzando los $1.7 billones. Prioriza el fortalecimiento de los programas Medicamentos Bonaerenses y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer; entre otras políticas.

* Inversión en Educación: alcanzará los $1.3 billones. Se continuará trabajando en la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la culminación de obras abandonadas por el Gobierno nacional.

* Inversión en seguridad: para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense, la inversión será de $1.4 billones.

* Inversión en políticas productivas: se destinarán $60.000 millones, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo; y se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.

Sobre la ley Impositiva 2026

* El lineamiento de la política tributaria 2026 es reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria. Además, se eliminan las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024, en un marco de alta inflación.

* Ingresos Brutos: no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

* Impuestos patrimoniales: se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa. Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor.

* Impuesto de Sellos: no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.

Ley de financiamiento

* Tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la Provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles. Incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para acompañar a los municipios en la realización de obras de infraestructura prioritaria.