Con la derrota ante Gimnasia, River quedó recalculando La caída ante el Lobo lo complicó en la lucha por el tercer lugar en la Tabla Anual, el último que entrega cupo para la próxima Copa Libertadores.

River quedó recalculando. Mientras las nuevas autoridades, encabezadas por el flamante presidente Stefano Di Carlo, se hacen cargo del club, el equipo de Marcelo Gallardo deambula sin rumbo futbolísitico y su situación es cada vez más comprometida en la lucha por un lugar en la próxima Copa Libertadores, justo antes del superclásico ante Boca en la Bombonera.

Con la derrota ante Gimnasia, River sumó su tercera caída consecutiva en el Monumental, que serían cuatro si se agrega la que cosechó ante Palmeiras en los cuartos de final de la Libertadores. De los últimos diez encuentros que disputó entre todas las competencias, perdió siete. Que en realidad podría decirse que son ocho si se toma en cuenta el empate ante Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, que significó la eliminación del certamen por penales.

Con ese panorama, River quedó sexto en su grupo y, a falta de dos fechas, todavía no pudo asegurar su clasificación para los octavos de final, aunque aún tiene margen para hacerlo: Gimnasia, que marcha noveno, se encuentra a cinco puntos, mientras que Sarmiento, que figura undécimo, está a seis puntos, pero esta tarde tiene que enfrentarse a Platense y podría acercarse más.

Claro que donde menos margen tiene River es en la Tabla Anual, la vía más accesible que le queda para clasificarse a la Libertadores 2026. Con Central ya asegurado y con sólo seis puntos en disputa, el otro cupo directo está por el momento en manos de Boca, que le lleva cuatro unidades y tiene mejor diferencia de gol. Incluso, con un empate en el duelo entre ambos del próximo domingo ya se tornará inalcanzable para el conjunto de Gallardo.

Con 52 unidades, River está tercero y por el momento se encuentra en el puesto de repechaje, con un punto de ventaja sobre Argentinos Juniors y Riestra. La buena noticia para los de Núñez es que el Bicho podría salir de esa pelea si el miércoles derrota a Independiente Rivadavia y se consagra campeón de la Copa Argentina. En ese caso, los de La Paternal obtendrán el boleto directo y ya no pugnarán por el tercer lugar de la Tabla Anual.

Más atrás aparece San Lorenzo con 49, que con su triunfo ante Riestra se sumó a la lucha. Y tampoco hay que descartar a Racing y Lanús, que si bien están con 46, hoy deben completar sus partidos y podrían equiparar la línea de los de Boedo. La Academia visita a Central Córdoba y los Granates, que también pueden liberar un cupo si ganan la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, jugarán el clásico ante Banfield como visitantes