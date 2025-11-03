Asumió Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River El ex Secretario General, de 36 años, dio una conferencia de prensa en el Monumental.

Stefano Di Carlo fue elegido el sábado como el nuevo presidente de River y este lunes se realizó su presentación oficial al mando del “Millonario”. Con 36 años, se impuso en las elecciones con un contundente 61,77% de los votos.

“Es importante entender de donde venimos y adonde vamos”, fueron las primeras palabras de Di Carlo al hablar. Posteriormente, recordó todo lo ganado con River y cual es su historia en el fútbol argentino.

Por otro lado, se tomó el tiempo de halagar la gestión de Claudio Tapia: “Los riverplatenses estamos orgullos de aportar nuestro estadio a la Selección argentina, quien logró su segunda Copa del Mundo”.

“Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con D’Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos”, expresó sobre su próxima gestión. A su vez, añadió: “Nosotros somos hinchas de River. Les pedimos confianza”.

Anterior a eso, el primero en subir a hablar en el escenario fue Jorge Brito: “Estoy muy emocionado. Hace muchos años que estamos trabajando para que este proyecto sea posible”.

“Cuando asumimos con Rodolfo D’Onofrio, el club estaba quebrado”, contó el ex presidente de River. Además, contó lo lo que fue levantar al club tras irse a la B Nacional en 2011, donde tenían problemas económicos y, al cambiar de gestión, se llegó a los años de gloria, donde el “Millonario” volvió a ganar Copas Libertadores.

A su vez, no dudó al hablar sobre las especulaciones sobre si la institución se identifica con algún partido político: “Siempre digo, cuando me preguntan, que River es peronista, radical, libertario… pero cuando entramos acá, siempre hablamos de River”.

Por otro lado, Brito contó cual fue su plan cuando llegó al mando de la institución de Núñez: “Teniamos un plan de reformar el Monumental y logramos incrementar los socios, pasando de 100 mil socios a 350 mil”. Y añadió: “Pudimos demostrarle, de alguna manera, al mundo que no hace falta un fonde de inversión o un jeque árabe”.

“Stefano Di Carlo es una persona distinta a todo el resto de la Comisión Directiva. Él puede decir que es su primera casa, se crió y se educó acá. Tuvo mucho que ver con la plataforma de River ID y Tu Lugar en el Monumental. Estoy convencido que va a ser un gran presidente de River. Desde ahora, yo seré uno más de los que colabore desde el otro lado”, elogió Brito al presidente electo.

Tras firmar un acta y recibir un diploma, Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River. Posteriormente, el ex Secretario General le entregó una placa a Brito y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia también se subió al escenario para obsequiar al ex y al actual mandatario del “Millonario”.