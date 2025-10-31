Tras el «octubrazo“ de LLA, el bullrichismo rompe con el bloque PRO y se suma a las ”Fuerzas del Cielo“ Arabia se incorpora a La Libertad Avanza y lo siguen Ajmechet, Vázquez, Rodríguez Machado y dos diputados electos. Giudici y Bongiovanni podrían sumarse.

El sonoro triunfo electoral del domingo pasado aceleró reacomodamientos de piezas en el esquema de poder del oficialismo en la Cámara de Diputados, y en este marco el diputado nacional Damián Arabia, delfín de Patricia Bullrich, anunció su salida del PRO y su incorporación a La Libertad Avanza, y lo seguirán al menos otros cinco legisladores.

Se trata de las diputadas nacionales que lograron la renovación de sus mandatos Sabrina Ajmechet, Patricia Vásquez y Laura Rodríguez Machado; y los recientemente electos Carlos Almena y Marilú González Estevarena.

“Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante”, escribió Arabia en su cuenta de la red social X.

¿Cuántas fugas en el bloque del PRO? Esa es la gran pregunta que sobrevuela en los pasillos de la Cámara de Diputados, donde varios diputados de origen amarillo se sienten maltratados por el macrismo duro y desde algún tiempo a esta parte se sienten más cerca de las ideas de Javier Milei.

Al formalizar su salida del bloque conducido por Cristian Ritondo, Arabia dejó detrás suyo la tranquera abierta y más diputados vinculados al dispositivo de Patricia Bullrich, seguirán el mismo camino.

Ajmechet es la primera anotada: ella ingresó en el cuarto lugar de la nómina de La Libertad Avanza y el ex presidente Mauricio Macri no le dedicó ni una mención en la previa a las elecciones.

El líder del PRO ni siquiera apoyó globalmente a La Libertad Avanza y se limitó a poner el cuerpo para respaldar a su delfín, Fernando de Andreis, quien ingresó quinto en la lista, por debajo de Ajmechet.

Laura Rodríguez Machado, reelecta en la provincia de Córdoba por la lista de La Libertad Avanza, también se pintará de violeta próximamente.

Macri había operado muy fuertemente para que ese lugar en la lista recayera en la ex diputada nacional nacida en El Líbano Soher El Sukaria, pero fue poco lo que pudo hacer para torcer la decisión del mileísmo.

El mercado de pases está abierto y también incluirá el salto de la bullrichista Patricia Vásquez a La Libertad Avanza, al igual que Carlos Almena y González Estevarena.

Al margen de todos ellos, hay otros otros diputados con terminal política en la ministra de Seguridad que están repensando su futuro político: Silvana Giudici y Alejandro Bongiovanni .

El “ninguneo” de Macri a los diputados vinculados a Patricia Bullrich es consistente con la decisión que tomó a fines de agosto cuando echó a Arabia como vicepresidente del partido, como castigo por su íntima ligazón a las posturas libertarias.

Por una cuestión de cálculo electoral, en las semanas previas a la elección del 26 de octubre la ministra de Seguridad y senadora electa intentó arrimarse a Macri para fidelizar al electorado más tradicional del PRO, pero las diferencias no desaparecieron y hasta se acentuaron después de los comicios.

Arabia ya venía insinuando la ruptura junto a un grupo de legisladores del bloque durante buena parte del año, pero la decisión quedó pausada para no producir ruidos contraproducentes en las negociaciones del armado electoral que venía forjándose entre La Libertad Avanza y Ritondo, que además de jefe de bloque del PRO es el titular del partido bonaerense.

La convivencia entre las distintas tribus del partido amarillo estuvo sujetada con fórceps todo este tiempo, pero con la victoria electoral de La Libertad Avanza la presión del sector bullrichista, que fue expulsado de la vida partidaria del PRO meses atrás, se volvió ya insostenible.

Ahora el desafío de Ritondo será cerrar la tranquera para que no se escape ningún diputado más del corral, pero no la tiene fácil.

Hasta que formalizó su salida, Arabia manejaba dos hipótesis de ruptura: la primera era armar un bloque propio, una suerte de La Libertad Avanza “blue” espejada a la bancada oficial, e integrada al interbloque del oficialismo.

La otra alternativa, que fue la que terminó prevaleciendo, fue la de ponerse directamente el buzo violeta de LLA, convertirse a “las fuerzas del cielo”, sin necesidad de mimetizarse o de hacer una escala previa.

Con la primera opción del bloque propio podría «arrastrar» a más diputados del PRO que se sienten “maltratados” e incómodos en la convivencia bajo el mismo techo con el macrismo.

“Optamos por esta decisión porque de lo contrario nos íbamos a poner una camisa de once varas. Si íbamos a un bloque propio y algunos empezaban a condicionar al Gobierno, después el Gobierno nos iba a echar la culpa a nosotros”, argumentaron cerca de Arabia en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

“Nosotros preferimos pintarnos de violeta. Nos hacemos cargo y después los demás que hagan lo que tengan que hacer”, completaron las fuentes consultadas.

Aclaran, de todos modos, que la maniobra de ruptura que se está gestando “no es contra Ritondo”, quien lógicamente está intentando disuadir y contener a los díscolos para que el bloque del PRO sea lo más robusto posible en la nueva etapa.

“No es contra Cristian. Es contra Mauricio. Lo que hizo que pongamos quinta a fondo es Macri diciendo que el PRO va a presentar un candidato a presidente en 2027 por fuera de Milei. ¿Imaginate si alguien del radicalismo o la Coalición Cívica decía en el 2017 que ellos iban a plantear un candidato presidencial propio? Macri los hubiera asesinado con razón”, mascullaron cerca de Arabia, en diálogo con Noticias Argentinas.

“Macri está perdido y mal asesorado”, concluyen en el entorno del diputado bullrichista, sobre el juego errático que está teniendo el líder del PRO en su relación con el Gobierno libertario.