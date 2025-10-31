Flamengo vs. Palmeiras: la final que dejará a Brasil y Argentina en igualdad de Copa Libertadores Tras la eliminación de Racing ante el “Mengão” y la caída de Liga de Quito frente al “ Verdão” confirmaron una definición entre brasileños.

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el próximo 29 de noviembre en Lima, en un nuevo duelo entre equipos brasileños que definirá al campeón de la Copa Libertadores.

Además del título, habrá un momento histórico en juego, ya que por primera vez desde 1967, Brasil igualará a Argentina como el país más ganador del certamen continental. Con la conquista asegurada para un club brasileño, ambos países quedarán con 25 Libertadores cada uno.

Desde la consagración de Racing en 1967, Brasil nunca había vuelto a igualar el total de conquistas argentinas. Sin embargo, el crecimiento económico y deportivo del fútbol brasileño en los últimos años inclinó la balanza.

Mientras tanto, el fútbol argentino atraviesa una de sus etapas más difíciles a nivel continental, donde desde el título de River en 2018 ante Boca, pasaron siete ediciones sin campeones de la Asociación del Fútbol Argentino, igualando la peor sequía de la historia, registrada entre 1987 y 1993.

La eliminación de Racing en semifinales, tras caer ante Flamengo, fue el último golpe para las aspiraciones argentinas en la Copa Libertadores 2025. Con el camino despejado, Brasil se aseguró una nueva coronación y una estadística que reafirma su dominio regional.

Argentina lideraba el ranking histórico con 25 títulos, seguida por Brasil con 24, Uruguay con 8 y, más atrás, Colombia y Paraguay con 3 cada uno.

Las Libertadores obtenidas por los equipos argentinos

Independiente : 7

: 7 Boca : 6

: 6 Estudiantes de La Plata : 4

: 4 River : 4

: 4 Racing : 1

: 1 Argentinos Juniors : 1

: 1 Vélez : 1

: 1 San Lorenzo: 1