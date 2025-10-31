Cambios en el Gabinete de Javier Milei: se va Guillermo Francos y Santiago Caputo será ministro Fuentes cercanas al Gobierno dijeron a NA que la salida es inminente. Manuel Adorni lo reemplazaría. Los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri.

El presidente Javier Milei tendría definidos una serie de cambios drásticos en su Gabinete, que implicarían la inminente salida del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su lugar sería ocupado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Así lo indicaron este viernes fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas. La reestructuración también incluiría el blanqueo formal de Santiago Caputo, quien dejaría su influyente rol de asesor para asumir como ministro.

La salida de Francos se da en medio de versiones de desgaste y se definiría en una reunión clave con el Presidente en las próximas horas. Su salida arrastraría también a su hombre de confianza y actual ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El nuevo «superministerio» para Caputo

Según la información a la que accedió NA, el enroque de piezas es profundo. El rol de Santiago Caputo no sería menor: quedaría al frente de un «superministerio» de Interior, que recuperaría una estructura «noventista» al absorber áreas clave como Obras Públicas y «alguna repartición más».

De esta manera, Caputo concentraría la gestión política, el diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, y el manejo de la obra pública.

Seguridad y Defensa también cambian

El rompecabezas de los cambios, según las fuentes consultadas, se completaría con movimientos en Seguridad y Defensa:

Jefatura de Gabinete: Manuel Adorni asumiría el cargo, manteniendo un rol de vocería y coordinación, en un puesto de máxima lealtad a Javier y Karina Milei.

Ministerio de Seguridad: Tras la salida de Patricia Bullrich (electa senadora), la cartera quedaría a cargo de su actual número dos, Alejandra Monteoliva.

Ministerio de Defensa: El elegido para reemplazar a Luis Petri (electo senador) sería un hombre de las fuerzas armadas que trabaja actualmente en esa cartera.