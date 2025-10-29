Yasky advierte que la reforma laboral del Gobierno busca llevar a los trabajadores a “niveles de esclavitud” El titular de la CTA denunció que la iniciativa del gobierno busca “abaratar el costo de la mano de obra con medidas como la extensión de la jornada laboral a 12 horas y la eliminación de los Convenios Colectivos de Trabajo”

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, afirmó este miércoles que el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno busca “abaratar el costo del trabajo ” hasta “niveles de esclavitud” y lo atribuyó a una “demanda del FMI y de los Estados Unidos”.

“Nos encontramos frente a una iniciativa que lo que quiere es abaratar el costo de la mano de obra a niveles de semi esclavitud, con medidas como la extensión de la jornada laboral a 12 horas, y la eliminación de la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo a nivel nacional”, aseveró el también diputado nacional (Unión por la Patria) en diálogo con el programa “Sin corbata” de Splendid AM 990.

Yasky afirmó que en la Argentina “estamos con una suerte de intervención del Gobierno de los Estados Unidos, a partir de este acuerdo con Donald Trump para sostener al Gobierno de (Javier) Milei y esto conlleva condicionamientos como esta reforma laboral”.

El legislador sostuvo que si el Gobierno busca hacer una reforma en la Ley de Contrato de Trabajo “debería pensar en la realidad de los argentinos y no en imperativos del exterior”.

“Una ley debería apuntar a mejorar la situación de los trabajadores, de las oportunidades de empleo, de la situación de las pymes que se derrumban porque no pueden competir con la entrada de productos importados y porque no hay gente con plata en el bolsillo para comprar”, aseveró Yasky.