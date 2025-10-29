Trabajadores del Malbrán advierten que están en riesgo sus actividades científico-sanitarias Desde la Junta Interna de ATE denunciaron que el sector atraviesa un momento crítico.

Por el ajuste que el gobierno de Javier Milei aplica en diferentes áreas sensibles del Estado, los trabajadores nucleados en la Junta Interna de ATE ANLIS – MALBRAN, denuncian que el organismo está en un serio riesgo para “desarrollar normalmente sus actividades científico-sanitarias”.

“El personal científico y técnico denuncia recortes salariales del 45%, presupuestario del 26% y una reducción de personal del 15%”, indicaron en un comunicado.

Foto: Télam

Según precisaron, los recortes salariales llegaron a tal punto que, un profesional formado en carreras universitarias de seis años, ingresa ganando $1.056.000. Además, un técnico de laboratorio cobra apenas $650.000. Estos salarios ubican “al 42% del personal por debajo de las línea de pobreza”, advirtieron.

Por si fuera poco, desde el gremio puntualizaron que el personal se redujo en un 15%, lo cual profundiza la crisis, “ya que implica la pérdida de profesionales altamente calificados formados dentro de la institución, lo cual afecta la capacidad científica del país”.

“Por todo esto se declaró el estado de alerta, siendo urgente solucionar esta problemática, para no poner en riesgo la salud de la población”, concluyeron.