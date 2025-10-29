Río de Janeiro: aumentan a 132 las personas muertas tras el sangriento operativo policial en las favelas El gobierno del estado de Río, encabezado por el bolsonarista Claudio Castro, confirmó solo 121 muertes, entre ellas las de los cuatro policías. Los vecinos afirman haber encontrado más de 70 cadáveres, que fueron trasladados a una plaza de Penha.

La operación policial contra el grupo Comando Vermelho lanzada por el gobierno de Río de Janeiro, Brasil, el martes en favelas de la zona norte de esa ciudad, se convirtió en la más letal de la historia del estado carioca y dejó al menos 132 muertos, entre ellos cuatro policías, informó este miércoles la Defensoría Pública regional. Sin embargo, el gobierno reconoce 121 personas fallecidas.

La Defensoría Pública, una institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, divulgó la nueva cifra de fallecidos, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y juntaran más de 70 cuerpos en una plaza, reportó el sitio DW.

Funcionarios del organismo acompañan desde la madrugada de este miércoles las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, y están presentes en los institutos forenses responsables de la identificación de los cadáveres.

Asimismo, la Defensoría Pública afirmó que recabó testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”.

Sin embargo, el gobierno de Río de Janeiro sólo confirmó la muerte de 121 personas en el Operativo Contención contra el Comando Vermelho en los complejos Alemão y Penha. El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, dijo en conferencia de prensa los fallecidos eran 4 policías y 117 sospechosos, reportó Globo.com.

Vecinos del complejo Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro, afirmaron haber encontrado al menos 74 cadáveres, que fueron trasladados a la Praça São Lucas, en la calle José Rucas, una de las principales vías de la región, durante la madrugada del miércoles 29. Curi indicó que se encontraron 63 cuerpos en el bosque.

Los cadáveres encontrados por los familiares, todos de hombres, quedaron tendidos uno al lado del otro en el suelo de una plaza de la favela Penha, a la vista de los vecinos, como pudo comprobar EFE, citado por DW.

El Gobierno regional afirmó en un comunicado que los sospechosos fueron abatidos tras “reaccionar” a las acciones de los agentes. La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil, en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.

El gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Claudio Castro, calificó de “éxito” la megaoperación” de las fuerzas de seguridad y afirmó que “las únicas víctimas fueron policías”.

La declaración se produjo tras la reunión del gobernador, celebrada el miércoles por la mañana, con miembros de la cúpula de seguridad pública del estado y gobernadores aliados de derecha para evaluar la ofensiva contra el Comando Vermelho, llevada a cabo el día anterior.

Los cadáveres encontrados durante la madrugada no estaban en el balance de víctimas mortales ofrecido ayer por las autoridades brasileñas, según informó este miércoles el secretario del primer ministro, el coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Los pobladores gritaban indignados “¡asesinos, asesinos!” y, cuando fueron interrogados por periodistas que llegaron desde la Argentina, definieron el operativo como “una masacre”.

Durante las acciones realizadas con el apoyo de 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, fueron arrestados 81 sospechosos y se requisaron 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último comunicado del Gobierno regional.