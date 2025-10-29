Bochini podría volver a Independiente El máximo ídolo del Rojo podría convertirse en el nuevo mánager del club de Avellaneda.

El máximo ídolo de Independiente, Ricardo Enrique Bochini, podría convertirse en el nuevo mánager del club de Avellaneda. Una parte importante de la actual dirigencia del club respaldó a Bochini y brindó su voto para que pueda tomar decisiones de manera activa dentro del club.

Sin embargo, la Comisión Directiva de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, no está muy segura de concretar la llegada de “Bocha” al puesto de mánager. Pero, evalúan que otro cargo activo podría tener el ídolo dentro de la institución.

Más allá de las diferencias internas, la posible incorporación de Bochini generó una gran expectativa entre los hinchas, que ven en su figura un símbolo de identidad y pertenencia. Su experiencia, prestigio y conocimiento del club podrían aportar equilibrio en un contexto institucional que continúa en proceso de reordenamiento tras los últimos años de inestabilidad deportiva y dirigencial.

Por el momento, la dirigencia de Independiente no tomó una decisión definitiva, aunque se espera que en las próximas semanas haya una resolución formal. Si se concreta su llegada, Bochini asumiría un rol clave en la planificación futbolística del equipo de Avellaneda, aportando su mirada histórica y su vínculo permanente con los valores que identifican al Rojo.