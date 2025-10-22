Uno de cada cuatro hogares toma deudas para llegar a fin de mes Es según un informe privado que se basa en datos del Indec, el Banco Central y la previsión social con datos al primer trimestre de este año. El endeudamiento no es para adquirir bienes durables.

El rigor inmediato del ajuste impacta en el poder adquisitivo del salario, a contramano del relato oficial que pondera la baja de la inflación y la estabilidad de los precios minoristas como su carta más destacada para las legislativas del domingo próximo.

En el mundo real las familias pueden comprar cada vez menos, porque el ingreso termina mucho antes que el mes y plantea el desafío de inventar una salida.

Para una de cada cuatro familias argentinas, alrededor de 15 millones de personas, el 32% de la población, esa necesidad se resuelve con deuda, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Banco Central (BCRA) que analizó el Instituto Argentina Grande (IAG).

Precisamente, el 23,4% de los hogares tuvo que pedir dinero entre enero y marzo de 2025 con el fin único de “llegar a fin de mes” y no para comprar algún tipo de bien durable.

La cifra es apenas inferior a la que se registró durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019) cuando la proporción de hogares endeudados llegó al 25% del total.

Otro aspecto destacado es que durante el primer trimestre de 2025 cayó 4% la cantidad de hogares que tomó deuda con amigos o conocidos respecto al mismo período de 2023. A la par, subió 24% la cantidad de hogares que se endeudó con entidades financieras. Un 61% de los hogares admitió tener deudas de los dos tipos.

Monto adeudado

El monto que adeudan las familias argentinas a los bancos y entidades financieras aumentó un 69% en términos reales desde diciembre de 2023, mientras que, contra el mismo mes, el salario real privado registrado cayó 2,5%.

La deuda promedio con bancos y entidades financieras llegó a $3,7 millones promedio por persona en junio, dato del Banco Central (BCRA). En noviembre de 2023, la proporción era de $1,9 millones por persona; en diciembre de 2024, rondaba los $3 millones. La mitad de los deudores adeudan entre $750 mil y $1 millón, agregó el estudio.

Carga pesada

El fenómeno empeora por el alto nivel de la tasa de interés. En el Banco Nación, la tasa para préstamos personales varía entre 76% y 108,95%; mientras que las financiaciones con tarjeta de crédito pueden tener un interés de hasta 133,42% y los punitorios pueden alcanzar el 53,91%.

Las operaciones en pesos con tarjetas de crédito subieron 3,4% mensual en septiembre con un saldo de $21,6 billones para el total acumulado, con un crecimiento interanual del 84,5%. Al cierre de septiembre de 2024 el saldo fue de 11,7 billones, informó First Capital Group con datos del BCRA.

El consumo con tarjetas en dólares aumentó 11,1% mensual con un saldo de US$733 millones para el total acumulado, con un crecimiento del 60,4% respecto de septiembre de 2024.

La combinación entre la tasa alta y el salario bajo disparó la morosidad de los hogares, que en agosto volvió a ser récord, según el Informe sobre Bancos del BCRA. Ese mes llegó al 6,6% del total de créditos, el nivel más alto desde 2010.

Por: Martín Ferreyra