«Toto» Caputo hizo un stand up ente empresarios y les pidió el voto Entre chistes y guiños, el ministro de Economía defendió la gestión ante la Bolsa de Comercio de Córdoba y realizó una interpretación libre de la actualidad política argentina.

A pesar de las últimas declaraciones de Donald Trump, que aseguró que “estamos muriendo” y que la ayuda a Argentina se debe a que “no podemos más”, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, hizo su propia lectura de los hechos y, sin ponerse colorado, se plantó ante la Bolsa de Comercio de Córdoba con una frase de impacto: “Nos tienen un respeto mundial nunca visto (…) Todo el mundo está atento a estas elecciones”.

Desde allí, Caputo defendió la gestión económica de Javier Milei y pidió abiertamente el voto empresario: “Estas son las elecciones más importantes para hacer los cambios que queremos hacer, esperemos que nos den la chansss”, lanzó entre sonrisas. Luego, presentó lo que denominó “la segunda etapa” del plan económico, centrada en “reformas buenísimas” para “liberar al empresariado de la maraña de regulaciones del Estado”. En el auditorio, los empresarios lo escuchaban como a uno de los suyos, entre aplausos y complicidad.

El funcionario insistió en que el orden fiscal y el ajuste fueron apenas el preludio del modelo. “No es casualidad que el país no crezca ni haya empleo. Porque no hay inversión”, sostuvo. Según él, la clave para “destrabar la economía” será “quitarle las trabas al sector privado” y avanzar con un nuevo ciclo de reformas estructurales. “Esta fue la primera etapa, ordenar la macro. Ahora vamos por la segunda etapa”, adelantó.

Aunque evitó mencionarlo de forma directa, aludió a la flexibilización laboral y a la reducción de derechos que Milei y Federico Sturzenegger ya presentaron como pilares de su programa. “Necesitamos mayor gobernabilidad, y para eso es importante el voto”, agregó.

Voto útil y disciplina política

El exministro de Finanzas de Mauricio Macri –recordado por la corrida cambiaria de 2018 y la deuda récord con el FMI– volvió a cargar contra el kirchnerismo. “Un voto no kirchnerista que no va a La Libertad Avanza es un voto perdido”, sentenció, en un claro intento de disciplinar a la oposición dialoguista y captar el voto útil del establishment.

“El mundo ve estas elecciones. El mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso”, insistió, aludiendo a sus reuniones con el FMI y el G20. Y redobló su crítica a las políticas distributivas: “El kirchnerismo cree que poniéndole plata a la gente va a generar crecimiento, pero la gente no es tonta”.

También apuntó contra la llamada “tercera vía” que promueven los gobernadores de Provincias Unidas, y reveló su sintonía con ellos: “Los gobernadores piensan como nosotros. Dicen lo que dicen por política, pero hemos hablado, y piensan como nosotros”, afirmó, dejando en claro que los acuerdos territoriales están más cerca del oficialismo de lo que parece.

El mensaje fue contundente; para Caputo, las urnas son mucho más que un trámite democrático. Son la llave para habilitar la “segunda etapa” del experimento libertario que busca consolidar junto a Milei.

FMI, ortodoxia y autoelogio

En modo autopromoción, Luis “Toto” Caputo destacó el respaldo de los organismos internacionales: “Decían que no nos iban a dar plata, y no pasó. Nos dieron plata del FMI y un soporte financiero que no lo tuvo ningún país en el mundo, ni México en el ’94”. Luego insistió en su idea fuerza: “Esto que pasa en el mundo no pasó nunca. Nos tienen un respeto inédito. Todo el mundo está atento a estas elecciones”, afirmó, en tono de triunfo.

Consultado sobre la volatilidad del dólar, respondió: “La economía está sólida. Lo ven todos. No hay razones que justifiquen cambios. No se entiende por qué compran dólares”. Sobre el final, buscó proyectar continuidad política y blindar su gestión. “Vinimos a hacer, hasta el tiempo que nos dejen, las reformas que hacen falta”, aseguró.