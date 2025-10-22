Kicillof: «Ni un solo dólar de los millones que el Gobierno pidió por el mundo será destinado a educación» El gobernador criticó al presidente Javier Milei y dijo que tiene "las prioridades invertidas". Fue durante la visita a una escuela especial de Pergamino.

En la recta final para las elecciones del próximo domingo, el gobernador Axel Kicillof volvió a cuestionar este martes al presidente Javier Milei al asegurar que «ni un dólar» de los 20 mil millones que le pidió al gobierno de Estados Unidos será destinado a educación debido a que su gestión «tiene las prioridades invertidas».

El mandatario habló del salvataje que Milei le pidió al presidente norteameicano Donald Trump durante la visita que realizó este martes a la Escuela de Educación Especial N° 5 en el municipio de Pergamino, donde además mantuvo un encuentro con profesionales especializados en discapacidad.

«Ni un solo dólar de los millones que el Gobierno nacional anda pidiendo por el mundo va a destinarse a la educación, a las personas con discapacidad o a mejorar la infraestructura que permite promover el empleo y la industria», disparó Kicillof y consideró que el problema «no es que no haya plata, sino que están invertidas las prioridades».

Kicillof recorrió la escuela junto al director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, el concejal electo de Fuerza Patria, Alejandro Masagué, y la directora de la institución, Valeria Bachanini. En ese marco, volvió a diferenciarse de la gestión nacional que recortó las pensiones para los discapacitados y se negó a aplicar la ley de emergencia en discapacidad, y dijo: «En la provincia vamos a seguir acompañando a las personas con discapacidad y a sus familias».

En la misma línea, el mandatario recordó que el gobierno nacional mantiene una deuda billonaria con la Provincia y que ataca a los bonaerenses. «El gobierno nacional no se conforma con intentar fundir a las provincias: con una violencia y una crueldad que nunca habíamos visto, ataca todos los días a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad», sostuvo y agregó que la gestión provincial «pone la cara» y responde a las necesidades de la gente «con políticas públicas».

Ya en el final, el gobernador pidió el voto para la lista de Fuerza Patria que encabeza el excanciller Jorge Taiana. «Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de demostrar no solo que estamos vivos, sino que queremos vivir mejor», concluyó.

Durante la jornada, Kicillof también recorrió el Parque Industrial Tecnológico Mixto PARCUM, donde la empresa Fast Track -especializada en servicios logísticos- lleva adelante la construcción de una nave de 2.000 metros cuadrados.

Participaron también de la actividad la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Trabajo, Walter Correa, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

Por: Jorgelina Naveiro