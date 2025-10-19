Torneo Clausura: Estudiantes ganó el clásico y lidera el Grupo A En una nueva edición del derby de La Plata, el conjunto dirigido por Domínguez venció por los goles del colombiano Cetré y Carrillo, que profundizaron la crisis del Lobo en el debut del DT interino Zaniratto.

Estudiantes venció 2-0 este domingo como local a Gimnasia en una nueva edición del Clásico de La Plata, correspondiente al Interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el Pincha los convirtieron Edwin Cetré, al final del primer tiempo, y Guido Carrillo, al inicio del complemento.

El Pincha estuvo cerca de abrir el marcador a los 12 minutos de juego cuando Tiago Palacios logró desviar con la cabeza un centro desde la derecha de Edwin Cetré, pero el balón se estrelló en el poste del arco defendido por Nelson Insfrán.

El encuentro transcurrió sin demasiadas emociones ni ocasiones de peligro hasta que, sobre el cierre de la etapa inicial, otro centro desde la derecha de Gómez provocó un doble cabezazo en el área tripera, primero de Ascacíbar y luego del delantero colombiano Cetré para meterla lejos del alcance del guardameta del Lobo y poner arriba al local.

En el comienzo del complemento, una gran acción individual de Cristian Medina dejó solo a Guido Carrillo frente al arco, pero éste no pudo conectar el balón con precisión y de este modo se perdió el segundo tanto de Estudiantes.

Sin embargo, el histórico delantero fue efectivo en la siguiente jugada tras un error en la salida desde el fondo de Augusto Max. Carrillo capturó la pelota cerca del área rival, quedó mano a mano ante Insfrán y le ganó el duelo al guardavallas para sentenciar el pleito.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó el liderato del Grupo A del campeonato local con 21 puntos. Ahora, deberá recibir a Boca el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, el Lobo profundizó su crisis en el debut de Fernando Zaniratto como DT interino y sigue fuera de los puestos de clasificación, ya que no pudo despegarse del fondo de la tabla anual y quedó a 5 unidades de Aldosivi, equipo que de momento estaría descendiendo a la Primera Nacional. En la próxima fecha no la tendrá nada fácil, dado que deberá visitar a River en el Monumental.