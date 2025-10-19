San Martín de San Juan venció a Independiente y sueña con la permanencia

En un duelo cargado de tensión por la permanencia, San Martín de San Juan venció como local por 1-0 a Independiente, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 . El gol de Tomás Fernández a los 18 minutos del complemento le dio aire al Verdinegro , que quedó a solo un punto de Godoy Cruz en la tabla anual.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli logró un triunfo vital en su pelea por mantenerse en Primera División. Si bien continúa en zona de descenso directo, la victoria lo deja con chances concretas de salvarse, ya que Godoy Cruz, su próximo rival, lo supera por apenas una unidad en la tabla acumulada.

El partido comenzó con una gran oportunidad para Independiente , que a los 5 minutos tuvo un penal a favor. Sin embargo, Matías Borgogno se lució al adivinar la dirección del disparo de Pablo Galdames y mantener su arco en cero.

En el segundo tiempo, el dominio pasó a manos del local. A los 18 minutos, Tomás Fernández aprovechó una pelota suelta dentro del área y definió con precisión para marcar el único tanto del encuentro.

Cerca del final, el Rojo estuvo a punto de empatar con un gol de Leonardo Godoy, que definió de taco dentro del área chica, pero la revisión del VAR determinó que el jugador estaba en posición adelantada y el tanto fue anulado por el árbitro Andrés Merlos.

Con este resultado, Independiente sigue en el fondo de la Zona B, con apenas 6 puntos, mientras que San Martín se ubica sexto, en puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, si finalmente desciende, no podrá disputar la siguiente fase y su lugar será ocupado por el noveno, que por ahora es Sarmiento de Junín.

En la próxima jornada, el Verdinegro visitará a Godoy Cruz en un duelo decisivo por la permanencia, mientras que Independiente recibirá a Atlético Tucumán en Avellaneda, buscando cortar una racha negativa que ya preocupa a su hinchada.