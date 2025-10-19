San Martín de San Juan venció a Independiente y sueña con la permanencia
El Verdinegro se impuso 1-0 como local con gol de Tomás Fernández y complicó al Rojo, que sigue último en su zona.
En un duelo cargado de tensión por la permanencia, San Martín de San Juan venció como local por 1-0 a Independiente, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El gol de Tomás Fernández a los 18 minutos del complemento le dio aire al Verdinegro, que quedó a solo un punto de Godoy Cruz en la tabla anual.
Independiente cayó en San Juan y sigue sin ganar en el Clausura
El partido comenzó con una gran oportunidad para Independiente, que a los 5 minutos tuvo un penal a favor. Sin embargo, Matías Borgogno se lució al adivinar la dirección del disparo de Pablo Galdames y mantener su arco en cero.
En el segundo tiempo, el dominio pasó a manos del local. A los 18 minutos, Tomás Fernández aprovechó una pelota suelta dentro del área y definió con precisión para marcar el único tanto del encuentro.
Cerca del final, el Rojo estuvo a punto de empatar con un gol de Leonardo Godoy, que definió de taco dentro del área chica, pero la revisión del VAR determinó que el jugador estaba en posición adelantada y el tanto fue anulado por el árbitro Andrés Merlos.
Con este resultado, Independiente sigue en el fondo de la Zona B, con apenas 6 puntos, mientras que San Martín se ubica sexto, en puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, si finalmente desciende, no podrá disputar la siguiente fase y su lugar será ocupado por el noveno, que por ahora es Sarmiento de Junín.
En la próxima jornada, el Verdinegro visitará a Godoy Cruz en un duelo decisivo por la permanencia, mientras que Independiente recibirá a Atlético Tucumán en Avellaneda, buscando cortar una racha negativa que ya preocupa a su hinchada.