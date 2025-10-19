Comienzo adverso para la Selección Sub 20 que pierde 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial
El equipo dirigido por Diego Placente viene de vencer por 2-0 a Colombia en la semifinal y buscará su séptimo título en la categoría.
Final Sub 20: formaciones confirmadas
Argentina: Santino Barbi; Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Dylan Gorosito; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.
Marruecos: Brahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahauani; Naïr Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.
Cómo ver en vivo Argentina vs Marruecos
El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.