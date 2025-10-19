Comienzo adverso para la Selección Sub 20 que pierde 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial

El equipo dirigido por Diego Placente viene de vencer por 2-0 a Colombia en la semifinal y buscará su séptimo título en la categoría.

La Selección argentina Sub 20 comenzó con el pie izquierdo la final ante Marruecos y pierde por 2-0. El primer gol fue de tiro libre y llegó a los 12 minutos de partido luego de una jugada revisada por el VAR por posible penal. Si bien finalmente el árbitro no sancionó el tiro desde los 12 pasos, amonestó al arquero Santino Barbi y de esa falta surgió el remate para que el conjunto africano abra el marcador.

El equipo dirigido por Diego Placente, de gran campeonato, busca sumar el séptimo título del combinado nacional en la categoría.

La “Albiceleste” llega a este compromiso definitorio después de un sufrido triunfo por 1-0 frente a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti. Marruecos, por su parte, dio la sorpresa y eliminó a Francia por penales.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegó a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una goleada a Nigeria en octavos y un triunfo contundente, 2-0, ante México en cuartos. Ahora deberá enfrentarse en la final a Marruecos, que viene de eliminar por penales a Francia.

Final Sub 20: formaciones confirmadas

Argentina: Santino Barbi; Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Dylan Gorosito; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.

Marruecos: Brahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahauani; Naïr Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Cómo ver en vivo Argentina vs Marruecos

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

