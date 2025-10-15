Modo PRO para intentar achicar la diferencia el 26 de octubre Santilli encabezó un acto con parafernalia macrista en la ciudad de La Plata. Ante el escenario adverso, buscan reducir a diez puntos la distancia con Fuerza Patria.

Volvió el PRO. O al menos eso intentará mostrar el tándem compuesto por Cristian Ritondo y Diego Santilli en los diez días que restan para la elección, justo en medio del temblor que se generó al interior de La Libertad Avanza por la renuncia del candidato de Javier Milei, José Luis Espert, en medio de un escándalo que lo vincula al presunto narcotraficante Federico “Fred” Machado.

Con un acto full amarillo en La Plata, el ahora primer candidato libertario convocó a la vieja guardia para hacer una arenga, decir que el partido sigue vivo y que es la política tradicional la que buscará explicar a los novatos cómo se hacen las cosas. En el laboratorio PRO creen que sacar una diferencia de diez puntos con Fuerza Patria ya será cantar victoria con bombos y platillos. “Si llegamos a tener diferencia de 9 o menos, salimos a los bocinazos, besos y abrazos”, lanzó un armador. Una reciente encuesta de la consultora Proyección le hace un guiño y marca que el candidato del peronismo, Jorge Taiana, sacaría un 37,4 por ciento, mientras que La Libertad Avanza se sostendría en un 30,2 por ciento.

Cabe recordar que la Justicia electoral rechazó estos días el pedido libertario de reimprimir las boletas, como así también el de los afiches electorales, aunque avaló el pedido de que sea él el que ocupe el primer lugar en la lista, dejando firme en el segundo puesto a Karen Reichardt.

El encuentro, que duró algo más de una hora, se llevó adelante en un teatro bar ubicado en el centro de la capital bonaerense, hasta donde llegaron juntos el presidente del partido amarillo y el candidato, guiados por la anfitriona local, la diputada reelecta por la Octava sección, Julieta Quintero Chasman, impulsora del evento junto a Rita Salaberry y Camila Manfredi. El ambiente era todo al PRO style: pantalones color caqui, camisas a rayas o en tonos claros, remeras blancas, cinturones de cuero y gafas. Todos outfits en armonía, muy distantes de la parafernalia libertaria. El escenario, repleto de globos amarillos, por supuesto.

Antes de llegar al teatro, Santilli y Ritondo mantuvieron un almuerzo en un coqueto restaurante de City Bell, la zona norte platense, con empresarios pymes y comerciantes de los rubros textil, farmacéutico y de la construcción. Ahí acompañó, entre otros, el senador electo por la Quinta sección y dirigente libertario platense, Matías de Urraza. En el acto central, en cambio, no hubo dirigentes violetas.

“Les decimos a los bonaerenses que estamos a mitad del río, que tenemos la oportunidad de crecer como país. Faltando pocos días nos tocó encabezar la campaña. Es muy difícil y parece gracioso, pero después de décadas de lucha por la BUP es raro no poder ver a los candidatos. Es raro, pero el objetivo es descontar votos para que Milei pueda tener una victoria a nivel nacional”, dijo Santilli a Buenos Aires/12.

A su lado, Ritondo sumó que debido a que “la Justicia no quiso o no pudo”, está el nombre pero no la foto de Santilli, pero se encargó de reiterar varias vecer que el candidato es el Colo. “Espert ya fue, ya no está”, sentenció el presidente del bloque PRO.

Entre otros, la convocatoria reunió a legisladores nacionales como Alejandro Finocchiaro y Javier Sánchez Wrba; además de los diputados provinciales Matías Ranzini, Agustín Forchieri, Adrián Urreli, Rita Salaberry, Martín Endere y Gustavo Coria; los senadores Alejandro Rabinovich, Alex Campbell y Aldana Ahumada; el exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli y, el único intendente que dio el presente, Juan Ibarguren, de Pinamar. Todos ellos fueron los más decididamente “violetas” en el marco del acuerdo electoral al que arribó el PRO con La Libertad Avanza.

El fantasma de Espert sigue presente en la campaña. De hecho, Santilli tuvo que salir con un spot señalando que, para votarlo a él, el elector debe “marcar al pelado”, aún sin nombrarlo. El clip se hizo viral y eso el PRO lo celebró como un gol. La aspiración es tratar de rescatar algunos miles del 1.9 millones de personas que no fueron a votar en las elecciones del 7 de septiembre.

Santilli y Ritondo calificaron al PRO como “la piedra angular” del gobierno de La Libertad Avanza. “Desde la noche de Acasusso, donde Mauricio Macri juntó a todos y logramos avanzar, fuimos columna vertebral absoluta del Gobierno y tenemos que seguir en ese camino”, sostuvo el candidato.

Los últimos días de Santilli incluyeron giras por el conurbano, con pasos por Florencio Varela y Quilmes -este último con un grave episodio de violencia de un militante libertario contra una mujer que fue a protestar-, una región que se vio afectada por la caída del consumo y el golpe al empleo privado, dados los despidos y cierres de pymes que se produjeron en el último año.

-¿Qué le dicen al votante libertario que tuvo que cerrar su pyme o al empleado que se quedó sin trabajo?, preguntó Buenos Aires/12 a los dirigentes.

-Estamos a mitad de camino. Ordenamos la macro y el mundo nos empezó a mirar. Ya nos pasó que los argentinos cambiaron y terminamos con el 52% de pobreza. No volvamos a eso. Con la macro ordenada y posibilidad de crédito, el trabajo va a volver. Hoy en cada sesión nos ponen palos en la rueda, respondió Ritondo, cuyo nombre comenzó a circular como posible presidente de la Cámara de Diputados nacional.

Aún con un revival amarillo, los dirigentes no se sacan de encima la campera violeta que se calzaron antes de las elecciones bonaerenses. “Estamos tratando de romper la apatía, la Argentina va a crecer y no debemos volver atrás. Hay una base que estableció el presidente, que tiene propuestas claras”, cerró.

Tras cerrar el acto con la icónica canción de Survivor, Eye of the Tiger -más conocida como la canción de Rocky-, el candidato PRO-libertario se fue hasta la zona del bosque platense, en la intersección de 2 y 51, donde se divisó la primera señal claramente violeta. Allí se encontró con un grupo de trabajadores de delivery de aplicaciones, que se agruparon justo al lado de una mesita de campaña de La Libertad Avanza.

Quedan diez días y el candidato que, en palabras de los suyos “está escalando el Himalaya en musculosa”, aprovechará toda ocasión para exponer el mensaje libertario, aunque con un violeta diluido en amarillo.

Por María Belén Robledo