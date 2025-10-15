Decisión histórica: en la Provincia de Buenos Aires se comenzará a indicar la mamografía a partir de los 40 años El Ministerio de Salud bonaerense estableció que la edad sea diez años antes de lo que se venía haciendo, para la detección temprana del cáncer de mama. Será con una frecuencia bienal (y según criterio médico) hasta los 75 años.

En el cáncer de mama, el 90% de los casos se pueden curar, pero la consulta tardía es el principal obstáculo. Por eso, en una decisión que calificaron como «histórica», el Ministerio de Salud bonaerense estableció que en la Provincia de Buenos Aires la edad de la primera mamografía se indicará, a partir de ahora, a los 40 años de edad.

Según lo dispuesto, será con una frecuencia bienal (y según criterio médico) hasta los 75 años (siempre que se trate de personas sin antecedentes familiares de este tumor). De este modo, la Provincia comenzará a estudiar a las mujeres diez años antes de lo que se venía haciendo para la detección temprana de esta enfermedad.

Hasta ahora, la edad para el tamizaje que había estipulado la cartera sanitaria nacional indicaba la primera mamografía recién a los 50 hasta los 69 años de edad, con un intervalo anual o bienal, según indicación médica.

Mamografías tempranas para prevenir y combatir el cáncer de mama

La iniciativa del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), que depende del Ministerio que conduce Nicolás Kreplak, cuenta con el respaldo de las sociedades científicas reconocidas en la temática y es producto de varios factores, entre ellos, el conocimiento probado de que diagnosticar el cáncer de mama en sus etapas iniciales permite que el 90 por ciento de las personas afectadas se curen.

La decisión, que cambia la edad de lo que en medicina llaman el “tamizaje” para detectar este cáncer en sus etapas iniciales, también se relaciona con que este tumor es el más frecuente a nivel mundial y Argentina no es la excepción: cada día se diagnostican 360 nuevos casos en el país, a razón de 15 por hora, de los cuales 60 corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Foto: Télam (Archivo)

En cuanto a mortalidad, este tumor que puede no dar ningún síntoma hasta etapas avanzadas, provoca 20 muertes diarias y se estima que una de cada ocho mujeres lo padecerá antes de cumplir los 85 años.

Desde LALCEC Argentina enfatizaron que el cáncer de mama se desarrolla en las células del tejido mamario y detectado a tiempo, 9 de cada 10 casos son curables: «Por eso es clave que prestes atención a tu cuerpo y no postergues los chequeos. Mamografía a partir de los 40 años; ecografía si tenés mamas densas o sos menor de 30; consulta periódica con tu ginecólogo. No te cuides a medias».

En la Provincia de Buenos Aires el cáncer de mama provoca alrededor de 2.300 muertes cada año y se estima que se diagnostican alrededor de 8.500 nuevos casos anuales. Por lo tanto, es el primer motivo de tratamiento oncológico otorgado por el IPC, que se ocupa de la prevención, los tratamientos farmacológicos, radioterapia, acompañamiento y cuidados paliativos para las personas con cobertura pública exclusiva.

“La decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de indicar la primera mamografía a partir de los 40 años en sus centros de salud y hospitales es pionera en el país y busca aumentar las posibilidades de diagnosticarlo de manera equitativa, en forma oportuna, tratarlo y curarlo”, explicó Marina Pifano, directora del IPC.

Más mamógrafos

Tras evaluar la situación epidemiológica del cáncer con expertos de la cartera sanitaria y sociedades científicas, el gobierno bonaerense indicó que fortalecieron el sistema de salud pública para que todas las personas tengan un mayor acceso al diagnóstico y a los tratamientos: en el último año compró e instaló 22 nuevos mamógrafos en hospitales públicos bonaerenses, de modo que en el sistema público provincial y municipal se cuenta con un total de 187 mamógrafos.

«Asimismo, se planificó la adquisición y entrega de insumos por parte del IPC a todas las personas con cobertura pública exclusiva», añadieron.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en Argentina, pero su pronóstico depende críticamente de una variable clave: el momento de su detección. «Mientras la detección temprana presenta una tasa de supervivencia del 90%, en los casos avanzados se reduce al 28%. Estas cifras reflejan una realidad tangible en el país, donde el 35% de los casos se detectan en etapas iniciales, pero aún persiste un 25% de diagnósticos en fases metastásicas”, detalló Pifano.

Y concluyó que, a diferencia del resto de la población, aquellas personas con antecedentes propios o familiares de cáncer de mama deben consultar al equipo de salud para conocer cuándo y con qué frecuencia realizarse la mamografía.

Por: Guillermo Lavecchia