Scaloni confirmó que Messi podría jugar ante Puerto Rico: “Si está en condiciones, mañana jugará” El entrenador argentino aseguró que la presencia del capitán se definirá tras el último entrenamiento.

En la antesala del amistoso entre Argentina y Puerto Rico, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el presente del equipo y la posibilidad de que Lionel Messi sume minutos.

“Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé con él. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana jugará”, señaló el técnico, dejando abierta la puerta a la participación del capitán.

Scaloni destacó, además, el magnetismo que genera el rosarino en cada presentación: “Donde va, Messi transmite algo increíble”. El entrenador remarcó que, más allá del carácter amistoso del encuentro, el grupo mantiene el compromiso de siempre.

“No hay partidos fáciles. Puerto Rico viene haciendo buenos partidos y se merece el máximo respeto”, expresó, subrayando el enfoque con el que afrontan cada compromiso.

Respecto a la conformación del equipo, el entrenador confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez será titular, destacando su predisposición: “Dibu quiere atajar siempre, seguramente mañana ataje él”.

Además, anticipó que su idea es dar rodaje a varios de los jugadores nuevos, entre ellos Jose “Flaco” López, Anibal Moreno y Lautaro Rivero: “La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana”, dijo.

El técnico también fue consultado por la Finalissima ante España, aunque aclaró que aún no hay definiciones: “No sé nada. Pregunté y por ahora no hay nada”.

Además, reafirmó la línea de trabajo del cuerpo técnico: “Estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan seguir aportando, pero ya tenemos una base. Hay varios chicos con futuro de Selección que iremos convocando en cuanto tengamos la posibilidad”.

El entrenador se refirió al caso de Matías Soulé, una de las jóvenes figuras argentinas en Europa: “Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección”.

Por último, Scaloni dejó en claro que la prioridad sigue siendo mantener la identidad del equipo campeón del mundo y seguir incorporando jóvenes al proyecto: “El trabajo que están haciendo en las juveniles lo hacen por amor a la camiseta”.