El Gobierno tendrá que profundizar el recorte del gasto para cumplir la meta fiscal ante la caída de ingresos

Se podría decir que a esta altura del año el Palacio de Hacienda ya lo tiene casi todo logrado. En principio, entre enero y agosto logró acumular un resultado favorable primario equivalente al 1,3% del PBI.

Javier Milei deberá profundizar el ajuste para lograr meta fiscal

Si bien la meta es cumplible, hay que tener en cuenta que el gobierno está registrando una caída de ingresos este año, algo mas importante de lo esperado, empezando por el fin del Impuesto PAIS que aportaba un 1% del PBI.

Pero además, el Gobierno ha concedido este año rebajas de impuestos que impactaron en la recaudación, como son la reducción temporaria de retenciones y la rebaja de aranceles a las importaciones.

Ello a su vez, se estaría compensando con un incremento de la recaudación del impuesto a la Transferencia de Combustibles y a la emisión de Dióxido de Carbono, como producto de la actualización del impuesto que estuvo congelado en los últimos años.

Como resultado, de ello, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostiene que este año para lograr un superávit de 1,5% habría que reducir el gasto primario en términos reales debería caer 4% respecto de 2024.

“Un aspecto muy relevante dentro del gasto primario es el hecho de que buena parte del mismo está indexado de acuerdo con la inflación, con lo cual no puede ser reducido y tiene una dinámica propia”, indica el IARAF.

El informe advierte que “de acuerdo a lo sucedido en los primeros ocho meses del año y proyecciones para los meses restantes, el gasto primario indexado tendría un incremento de 0,5 puntos del PBI entre 2024 y 2025”. “Por lo tanto, el gasto primario no indexado debería compensar dicha suba y a la vez financiar la caída de ingresos, para mantener constante el superávit primario de 2024”, dice el trabajo del IARAF.

Por Carlos Lamiral