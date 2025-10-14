Alarma en Racing: Rojas se lesionó y es duda para el partido ante Flamengo El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho en el duelo ante Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El lateral izquierdo de Racing, Gabriel Rojas, debió retirarse del campo de juego del estadio Florencio Sola por una molestia en la victoria ante Banfield por 3-1, válida por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y es duda para el duelo de ida ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

Según trascendió, el futbolista de la Academia se sometió a estudios médicos y se confirmó que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, por lo que su presencia en el cruce ante el conjunto brasileño del miércoles 22 de octubre no está asegurada.

La intención del marcador de punta de 28 años es decir presente en ambos encuentros frente al Mengao, por lo que se entrenará doble turno, y desde el cuerpo técnico del conjunto de Avellaneda, encabezado por el entrenador Gustavo Costas, esperarán hasta último momento para saber si cuentan con el jugador.

A los 30 minutos del primer tiempo, Rojas sintió una molestia en la pierna derecha y fue reemplazado por el mediocampista Ignacio Rodríguez. Mientras se retiraba del terreno de juego se lo vio con lágrimas en los ojos.

Por lo pronto, Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Aldosivi, el próximo viernes desde las 19:00 por la decimotercera jornada del campeonato local, con el objetivo de sumar de a tres para meterse en puestos de Playoffs de la Zona A.

De confirmarse la ausencia del defensor frente a Flamengo, la Academia tendrá una sensible baja en dicho sector del campo y el director técnico de 62 años deberá analizar con detenimiento quién será el sustituto ideal.