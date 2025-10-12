Mundial Sub-20: Argentina se impuso ante México y es semifinalista

Vigente campeona del mundo y bicampeona de América en las selecciones mayores, Argentina también quiere llegar a lo más alto en el Sub 20. Por los cuartos de final del Mundial juvenil que se juega en Chile, la selección venció 2-0 a México este sábado por la noche y avanzó a las semifinales. El miércoles, por el pasaje al partido decisivo, el rival será Colombia, que ayer eliminó a España.

Argentina se mostró superior en los dos tiempos ante un rival que llegaba de buena forma. El primer gol fue convertido a los ocho minutos por Maher Carrizo, el juvenil delantero de Vélez. Ya en el arranque del complemento, el segundo gol fue obra de Mateo Silvetti, formado en Newell’s pero hoy en el Inter Miami. La única mala noticia fue que Carrizo sumó su segunda amonestación y no podrá jugar ante Colombia.

El triunfo ante México fue el quinto seguido de la selección en el Mundial Sub 20. Anteriormente, venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia en primera ronda. Ya en octavos, Argentina había eliminado 4-1 a Nigeria. Es un equipo con el gol fácil: lleva 14 tantos.

Como les pasa a la mayoría de las selecciones, Argentina no llegó a Chile con su equipo ideal: los principales clubes europeos no ceden a sus jóvenes figuras. En el Mundial Sub 20 no están ni Franco Mastantuono (Real Madrid) ni Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), entre otros. A falta de grandes figuras, Argentina parece tener un gran equipo.

La selección juega en Chile por su séptimo título en la categoría. Con una larga historia en los Mundiales Sub 20, Argentina es el máximo campeón. La lista es gloriosa: en Japón 1979 con Diego Maradona como figura y César Luis Menotti como entrenador; en Qatar 1995 en el inicio de la era de José Pekerman; en Malasia 1997 con Juan Román Riquelme y Pablo Aimar; en Argentina 2001 con Javier Saviola; en Holanda 2005, con Lionel Messi; y en Canadá 2007, con Sergio Agüero.

A Chile 2025 todavía le faltan dos capítulos, pero Argentina parece que va en serio.