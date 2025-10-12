Belgrano y Estudiantes repartieron puntos en un cierre lleno de dramatismo Nicolás Fernández convirtió para el local con una gran definición, pero el triunfo se les escapó en el último instante.

Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata empataron 1-1, en un encuentro válido por la duodécima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, que se definió en los últimos instantes.

El conjunto local se puso en ventaja por el gol de Nicolás Fernández, pero un desafortunado gol en contra de Gabriel Compagnucci sobre el final terminó decretando la igualdad.

El encuentro fue parejo desde el inicio, con Estudiantes dominando la posesión y generando las primeras chances a través de Tiago Palacios y Facundo Rodríguez, aunque sin precisión en la definición.

Belgrano apostó al contraataque y a la solidez de su defensa, resistiendo los embates del visitante en la primera mitad. En el complemento, el equipo cordobés encontró el gol a los 23 minutos, cuando Fernández aprovechó un pase de Compagnucci y definió con gran calidad al ángulo derecho del arquero Muslera.

Cuando el local parecía quedarse con una victoria clave, el partido se le escapó en el tiempo añadido. Tras una serie de rebotes en el área, un intento de despeje de Compagnucci terminó dentro de su propio arco, sellando el 1-1 a los 94 minutos. En el cierre, Lucas Menossi fue expulsado por doble amarilla, dejando a Belgrano con diez jugadores y complicando sus opciones de reacción.

Con este empate, Belgrano quedó en la quinta posición de la zona A, manteniéndose cerca de los puestos de clasificación, mientras que Estudiantes de La Plata se ubica octavo, ocupando el último lugar de acceso a los playoffs.

Ambos equipos se retiraron con sensaciones encontradas: los de Ricardo Zielinski, por haber perdido dos puntos en el cierre, y los de Eduardo Domínguez, por rescatar un empate agónico en condición de visitante.